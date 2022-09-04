العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في جزئ من المادة يسمى ، يعتبر احد الأسئلة التي يلجأ الكثير من الطلاب البحث عنها عبر محركات البحث جوجل ، ويرجع ذلك السؤال الى علم الكيمياء ، وهو أحد اكثر العلوم تعقيداً ويشمل أيضاً الصعوبة في محتواه ، ويعتبر علم الكيمياء من العلوم ذات الأهمية الكبيرة في حياة الانسان ، كون أن الإنسان في حاجة ماسة لذلك العلم لارتباطه بالعديد من المجالات، تابعوا معنا .

العدد الفعلي لذرات كل عنصر في جزيء المادة يسمى.

يتم التعبير عن عدد ذرات أي جزيء مكون لأي مركب كيميائي من خلال استخدام الصيغ الكيميائية التي لها أنواع عديدة، وذلك بالتعبير عن العناصر الكيميائية برموز معينة مختصرة لاسم العنصر بالإضافة إلى تضمين عدد ذرات العنصر. كل عنصر بجانب رمزه، ومن خلال البحث وجد أن العدد الفعلي ذرات العنصر في جزيء مع مواد كيميائية هي

الصيغة الأولية.

ما هي الصيغ الكيميائية

الصيغة الكيميائية لها ثلاثة أنواع تختلف حسب عدد الذرات وطريقة التعبير عن عدد تلك الذرات. يمكن تحديد الصيغ الثلاث من خلال النقاط التالية

الصيغة الجزيئية هي الصيغة التي تعبر عن أبسط نسب ذرات وأيونات العناصر المركبة.

الصيغة الأولية العدد الفعلي لذرات عنصر ما في جزيء كيميائي.

الصيغة البنائية هي الصيغة التي تدل على الروابط الموجودة بين ذرات المركبات، مع الإشارة إلى أنواع وأشكال تلك الروابط.

أمثلة على الصيغ الكيميائية

من خلال ما يلي سنتناول بعض الأمثلة على الصيغ الكيميائية

NH2 هي الصيغة الأولية، بينما الصيغة الجزيئية هي N2H4.

CH2 هي الصيغة الأولية، بينما الصيغة الجزيئية هي C2H4.

H2O هي صيغة أولية، بينما الصيغة الجزيئية هي H2O.

أمثلة على الصيغ الخاصة بالمركبات الكيميائية ذات الأسماء

من خلال الجدول التالي سنتناول العديد من الأمثلة المهمة لصيغ المركبات الكيميائية بأسماء

الاسم الشائع للمجمع اسم المركب الكيميائي صيغة كيميائية صودا الخبز بيكربونات الصوديوم أو بيكربونات هيدروجين الصوديوم. NaHCO3 المبيضات السائلة هيبوكلوريت الصوديوم أو بيروكسيد الهيدروجين H2O2 / NaClO المبيضات الصلبة بيكربونات الصوديوم NaBO3 غاز الفريون ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان CF2Cl2 جالينا كبريتيد الرصاص (II) PbS

العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في جزئ من المادة يسمى ، لكل نوع من أنواع العلوم صيغ تعبر عن الحلول الخاصة به ، ويتم التعرف على العدد الخاص بالذرات عبر استخدام الصيغ الكيميائية المتعددة ، وتعرفنا على أمثلة على الصيغ الخاصة بالمركبات الكيميائية ذات الأسماء .