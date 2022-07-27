العدل تتيح الخدمات العدلية لحاملي الإقامة المميزة عبر ناجز

أعلنت وزارة العدل، عن توافر الخدمات القضائية على بوابة نجيز لحاملي الإقامة المتميزة، بعد التنسيق مع مركز بريميوم ريزيدنس.

تفاصيل الخدمات

تشمل الخدمات المنصوص عليها في نظام الإقامة المتميزة توثيق ملكية العقارات السكنية وتوثيق حق الانتفاع بالعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

نوعان من الإقامة

وتجدر الإشارة إلى أن مركز Premium Residence يقدم نوعين من الإقامة، الإقامة السنوية المتميزة والإقامة الدائمة المتميزة، حيث يحصل حاملها على مجموعة من المزايا، من بينها ممارسة الأعمال التجارية في ظل نظام الاستثمار الأجنبي، وملكية العقارات السكنية. استخدام الطرق الممكَّنة للمواطنين في المطارات، والإعفاء من التعويض المالي للوافدين والمرافقين، وامتلاك وسائل نقل خاصة لأكثر من مركبتين.