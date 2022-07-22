العدل توضح حالات عدّ عقد الإيجار المبرم خارج “إيجار” مسجلًا بالشبكة

وأوضحت وزارة العدل أنه يجب تسجيل عقود الإيجار السابقة والحالية واللاحقة في شبكة “إيجار” لإحداث آثارها القانونية، مبينة أن العقود السابقة المبرمة بين أطراف خارج الشبكة يمكن تسجيلها في الشبكة وفق بالإجراءات المحددة في هذا الصدد.

أشارت الوزارة في تعميمها الصادر حديثًا بتاريخ 19 ذو الحجة 1444 هـ، إلى حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار على الشبكة وآلية التعامل معها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سواء في حال. أن يوافق المؤجر والمستأجر على تسجيل العقد على شكل النموذج الموحد، أو بصيغة أخرى غير الصيغة القياسية، أو إذا امتنع أحد الطرفين عن تسجيله على الشبكة، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بذلك. هذه الحالة، وهي تسجيل العقد على الشبكة كحدث إيجار، بحيث تنطبق عليه الأحكام القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن معالي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجه جميع المحاكم في تعميم للعمل وفق الحالات المشار إليها في التعميم الصادر حديثاً وفق على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.