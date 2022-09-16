العراق.. “تسريب” يوقف صادرات النفط من مرفأ البصرة

توقفت، اليوم الجمعة، تصدير النفط الخام من ميناء البصرة جنوب العراق، بسبب تسرب كشفت عَنّْه مصادر فِيْ قطاع النفط العراقي.

وقالت المصادر إن صادرات الخام من ميناء البصرة توقفت الليلة الماضية بسبب تسرب، مضيفة أن إصلاح الخلل قد يستغرق أكثر من أسبوع.

وأوضحت المصادر أن “عمليات تنزيل النفط توقفت من ميناء البصرة لحين إصلاح الخلل”.

وأضافت أن الميناء يضم 4 منصات تنزيل بطاقة تصدير 1.8 مليون برميل يوميا.

عائدات النفط العراقي

أعلنت وزارة النفط العراقية، الاثنين، مطلع آب / أغسطس، أنها حققت إيرادات تجاوزت 10.6 مليار دولار، كإحصائية أولية للكَمْيات المصدرة من الخام.

وبحسب احصائية صادرة عَنّْ شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، فإن “المبلغ الاجمالي لصادرات النفط الخام بلغ 102 مليونا و 385 الف و 49 برميلا، بعائدات 10.608 مليار دولار.

واضافت الاحصائية ان “الكَمْيات الاجمالية للنفط الخام المصدرة لشهر تموز الماضي من حقول النفط فِيْ وسط وجنوب العراق بلغت 99.965.094 برميلا”.

اما حقول كركوك عبر ميناء جيهان فبلغت الكَمْيات المصدرة 2،344،536 برميلا.

وأوضحت أن “متوسط ​​الكَمْيات اليومية بلغ 3 ملايين و 303 ألف برميل يوميا”، مشيرة إلَّى أن “متوسط ​​سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 103.60 دولار.

وحقق العراق فِيْ مايو ايار عائدات بلغت نحو 11.4 مليار دولار بإجمالي صادرات 102.3 مليون برميل من النفط الخام.

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار توقع فِيْ وقت سابق أن يرتفع سقف صادرات النفط من العراق بحسب اتفاقية أوبك + إلَّى 3.8 مليون برميل يوميا فِيْ يونيو حزيران و 3.85 مليون برميل يوميا فِيْ يوليو تموز. ان العراق ملتزم 100٪. المشاركة فِيْ الاتفاقية.

وتوقع عبد الجبار فِيْ مقابلة مع بلومبرج استمرار تداول النفط فوق 100 دولار للبرميل بقية العام، مؤكدا ضرورة استمرار جهُود مجموعة “أوبك +” المنتجة لإدارة العرض والطلب.

أسعار النفط اليوم

استقرت أسعار النفط إلَّى حد كبير يوم الجمعة، لكنها تتجه إلَّى انخفاض أسبوعي وسط مخاوف من زيادات حادة فِيْ أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تكبح النمو الاقتصادي العالمي وتغذي الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.3 بالمئة إلَّى 91.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0921 بتوقيت جرينتش لكنها تراجعت 1.9 بالمئة خلال الأسبوع.

كَمْا ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا، أو 0.1٪، إلَّى 85.21 دولارًا، بانخفاض 1.8٪ هذا الأسبوع.

يتجه المؤشرين القياسيين إلَّى تسجيل الخسائر للأسبوع الثالث على التوالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلَّى أن قوة الدولار الأمريكي تجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

منذ بداية الربع الثالث وحتى الآن، انخفض الخامان بنسبة 20٪، فِيْ أسوأ تراجع ربعي بالنسبة المئوية منذ بدء جائحة كورونا فِيْ الربع الأول من عام 2022.