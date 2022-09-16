العراق يستأنف تصدير “نفط البصرة” بعد تعطل 3 ساعات

اعلنت ادارة شركة نفط البصرة فِيْ جنوب العراق، اليوم الجمعة، استئناف تصدير نفط البصرة عبر منصات بحرية، بعد توقف دام 3 ساعات، بسبب تسرب نفطي من احد الانابيب الى المياه.

قال مساعد مدير الشركة للانتاج والجهد الوطني باسم الغالبي فِيْ بيان تلاه “العرب اليوم نيوز”، ان “النفط اعيد تصديره عبر ميناء البصرة النفطي بعد حدوث خلل بالمنصة. يعرف بنظام الفائض النفطي والذي يأخذ الفوائض من اذرع التنزيل وغيرها وبعد حدوث عطل فني ووقائع تسرب بحري تم حل الخلل خلال 3 ساعات وبعدها استؤنف التصدير فِيْ تمام الساعة 430 مساءً الوقت المحلي.

واضاف ان “توقف التصدير استمر 16 ساعة فقط، وفقد الانتاج، وفقها فقد 600 الف برميل، وسيتم تعويض الكَمْية بعد استئناف التصدير بشكل طبيعي، بطاقة تصديرية مليون وربع مليون برميل. يوميا من الميناء بينما يبلغ انتاج المحافظة بشكل عام نحو 3 ملايين و 350 الف برميل يوميا “.

وعبر الغلبي عَنّْ استغرابه من “التصريحات الكاذبة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، والتي مفادها أن التصدير سيتوقف لمدة أسبوع كامل، بالإضافة إلَّى أن نضح النفط كان من العوامات وهذه معلومات غير صحيحة، مبينا أن” عاد التصدير بشكل طبيعي داخل الشركة إلَّى موانئ النفط “.

وفِيْ وقت سابق، تداولت منصات إخبارية، اليوم الجمعة، توقف صادرات الخام من ميناء البصرة جنوب العراق، بسبب تسرب كشفت عَنّْه مصادر فِيْ قطاع النفط العراقي.

وأوضحت أن “تصدير النفط الخام من ميناء البصرة توقف الليلة الماضية بسبب تسرب، مضيفة أن إصلاح الخلل قد يستغرق أكثر من أسبوع”، مشيرة إلَّى أن “عمليات تنزيل النفط متوقفة من ميناء البصرة لحين إصلاح الخلل. ”