العراق يستهدف شراء 1.5 مليون طن من القمح

أعلنت وزارة التجارة العراقية عَنّْ استهدافها لدعم المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات البلاد خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.

أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الثلاثاء، أن الوزارة التي تلقت مخصصات شراء القمح البالغة 200 مليون دولار، تتوقع التعاقد على كَمْية أولية قدرها 400 ألف طن قمح، فِيْما سيتم شراء باقي الكَمْيات تباعا.

وأوضحت الوزارة أن احتياطيات البلاد من القمح كافِيْة لتغطية احتياجاتها حتى نهاية العام الجاري، بعد شراء 2.2 مليون طن قمح محلي.

وتعتزم الوزارة، التي وقعت مذكرات تفاهم مع أستراليا وكندا والولايات المتحدة، شراء القمح من خلال الشراء المباشر أو المناقصات.

يشار إلَّى أن العراق مستورد رئيسي للحبوب فِيْ منطقة الشرق الأوسط، ويحتاج ما بين 4.5 و 5 ملايين طن سنويًا لتزويده ببرنامج دعم المواد الغذائية.

عادة ما يتم خلط القمح المحلي بالإمدادات من أستراليا وكندا والولايات المتحدة لتعويض أي نقص فِيْ الإنتاج المحلي.