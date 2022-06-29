العراق يشتري مليوني طن من القمح المحلي حتى الآن

وقال إن العراق اشترى أكثر من مليوني طن من القمح المحلي حتى الآن خلال موسم التسويق الحالي، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة فِيْ وقت سابق هذا الشهر إن العراق بحاجة لشراء 3 ملايين طن من القمح للمخزون الاستراتيجي.

يشار إلَّى أن العراق، وهُو مستورد رئيسي للحبوب، اتخذ إجراءات عاجلة لإدارة المخزون الاستراتيجي من القمح ودعم برنامج بطاقة التوريد المحلية، فِيْ أعقاب تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب، حيث تشكل صادراتهما 25٪ من إجمالي الإنتاج العالمي، الأمر الذي يدفع العراق للتأثر بهذا الجانب.