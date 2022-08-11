العراق يضرب جرس “الإنذار”.. كارثة موازنة 2022 تغيبها الأزمة السياسية

ويؤثر الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق منذ 10 أشهر وتداعياته على معظم مرافق العمل بالمؤسسات التشريعية، وعلى رأسها تأخر إقرار موازنة 2022.

على الرغم من أن الحكومة استمرت فِيْ اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الطارئة التي من شأنها إدارة شؤون البلاد مالياً ومنع الدورة الاقتصادية العراقية من التوقف، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على ذلك بشكل دائم، مما دفع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلَّى دق ناقوس الخطر. بسبب استمرار تعطيل إقرار الموازنة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بحسب بيان لمكتبه، أن “العرب اليوم نيوز” حصلت على نسخة منها، أن “التحديات التي نواجهها تنعكس فِيْ أداء الحكومة و. كل مؤسسات الدولة العراقية .. هذه الحكومة امضت 28 شهرا ومن المؤسف ان كانت خلال هذه الفترة ستة اشهر فقط فكَيْفَ تعمل الدولة فِيْ ظل عدم وجود ميزانية

وحذر رئيس مجلس الوزراء “نحن نمر بفترة صعبة، ومع كل هذا عملنا على تجاوز العديد من المشاكل. كانت هناك مشاريع متخلفة أو فاشلة تم التخطيط لها منذ سنوات عديدة، وعملنا على إحيائها وتحويلها إلَّى”. فرص للنجاح، فِيْ إعادة بناء المستشفِيْات المتأخرة والمشاريع الأخرى المتعلقة بالكهرباء والنفط والغاز والطاقة البديلة، ولكن بدون ميزانية، ستتعطل حياة الناس “.

وتابع “نحن الآن فِيْ الشهر الثامن من عام 2022، ولا توجد ميزانية، والخلل ليس فِيْ الحكومة، ولكن بسبب الوضع السياسي القائم، فكَيْفَ نبني المدارس ونعبّد الطرق ونبني المشاريع بها غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي “.

وأشار إلَّى أن “موضوع الميزانية أمر خطير للغاية، ولدينا وفرة مالية جيدة ونحتاج إلَّى استثمارها فِيْ إعادة بناء البنية التحتية وتحقيق مطالب شعبنا الكريم، والعراقيون يستحقون أن يروا بلدهم يحافظ على كرامة”. مواطنوها، وتتمنى رؤية أبنائهم فِيْ مدارس جيدة وطرق مناسبة ومؤسسات حكومية فاعلة “. .

وشدد الكاظمي على ضرورة تعاون الكتل السياسية مع الحكومة لإيجاد حل لمسألة الموازنة، ونحن مستعدون للمساعدة ولعب دورنا كسلطة تنفِيْذية وفق القانون، مضيفا قبلنا التحدي فِيْ الماضي ونحن جاهزون الآن أيضًا. الاشاعات التي حاولت انتزاع عزيمة الوزراء والحكومة من اجل العراق والعراقيين.

وقال الكاظمي تأخرنا 17 عاما والآن لدينا فرصة، وهذه الحكومة كانت على نفس المسافة من الجميع وركزت على الجانب الفني أكثر من الجانب السياسي، ولهذا أقول نحن الوقوف فِيْ منتصف الطريق، وعلى مسافة واحدة من الجميع، وبالتالي أتمنى من الكتل السياسية أن تدعم هذه الحكومة فِيْ إنجاز مهمتها “.

وبشأن تداعيات ذلك الاضطراب على الحياة الاقتصادية للبلاد، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، لـ “العرب اليوم الأخبار”، إن “من أخطر الأمور التي تواجهها الدول على طريق النمو الاقتصادي هِيْ تعطل برامج التنمية الاقتصادية بسبب التباطؤ فِيْ التشريعات المالية ذات الصلة، ومن أخطر أدوات التعطيل حرمان الدولة من ميزانية استثمارية “.

لكنه أضاف “إن الإنفاق السنوي على المشاريع الاستثمارية الجديدة (خاصة الاستراتيجية) يمثل الأساس التنموي للتقدم والازدهار الاقتصادي، حيث أن الزيادة فِيْ معدلات النمو الاقتصادي ترتبط بشكل من شأنه أن يزيد من معدلات النمو السكاني ويتناسب مع نمو العمالة الجديدة أو المضافة إلَّى سوق العمل، مما يشير إلَّى استدامة النمو يزيد الدخل الفردي من فرص العمل.

ويتابع “إن حرمان الدولة من قانون الموازنة بشكل عام والاستثمار منه بشكل خاص يعَنّْي التسبب فِيْ تراجع متسارع فِيْ التنمية الاقتصادية ودخل الفرد وتراجع الرفاهِيْة الاقتصادية، والتي تمتد آثارها السلبية لسنوات عديدة بسبب تراجع القوى المولدة للإنتاج، وأعَنّْي هنا تراجع تراكَمْ رأس المال المنتج “.

ويشير مستشار رئيس الوزراء إلَّى أن “دور الموازنة الحكومية فِيْ الاقتصاد العراقي كبير ومؤثر للغاية، حيث تشكل بحسب الموازنة العامة السنوية نسبة تقترب من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، لذا فإن تقييد الإنفاق الحكومي يعَنّْي فِيْ النهاية تقييد الدور النشط للدولة “. الاقتصاد، وخاصة الاستثمار.

يعزز هذا الرأي وجهة نظر الخبير الاقتصادي موسى الموسوي، الذي يؤكد أن “تعطيل إقرار الموازنة العامة للبلاد لا يؤدي فقط إلَّى عثرة فِيْ الدورة الاقتصادية المحلية، بل يؤدي أيضًا إلَّى ارتجاع أكبر. التي قد تؤدي إلَّى وقف شبه كامل للمشاريع الإنشائية والاقتصادية والعلمية والتعليمية “.

وقدم الموسوي اقتراحا خلال حديث لـ “العرب اليوم نيوز”، لتجاوز مثل هذه الأزمات المحتملة فِيْ السنوات المقبلة، يتمثل فِيْ “إجراء تعديلات على القوانين التي تتبعها الجهات المالية المعَنّْية بهذا الأمر بجعلها لمدة خمس سنوات”. أو تعاقدي لمدة عشر سنوات أو لمدة سنتين أو ثلاث سنوات مع وضع آلية للتغييرات التي تحدث خلال فترة الميزانية.

فِيْ حالة عدم الموافقة على الميزانية العامة للدولة، يسمح قانون الإدارة المالية رقم 6 بتنفِيْذ الإنفاق وفقًا لمبدأ 12/1 من العام السابق، وفقًا لبيانات العام السابق، مما يضمن الوصول إلَّى ما يقرب من 120 تريليون دينار صرف.

فِيْ شهر تموز الماضي، صوّت مجلس النواب العراقي على قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، الذي حددت نفقاته بـ 17 مليار دولار، فِيْ خطوة تسمح للحكومة بالإنفاق على مختلف المشاريع ذات الأولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار. فِيْ البلاد.