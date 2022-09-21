العراق يعتزم زراعة 750 ألف هكتار بالقمح فِيْ موسم 2022-2023

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية حامد النايف، إن العراق يعتزم زراعة 750 ألف هكتار فِيْ موسم 2022-2023.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ موسم الزرع المحلي فِيْ منتصف تشرين الأول حتى تشرين الثاني.

وتشير بيانات الوزارة إلَّى أن العراق حصد 625 ألف هكتار فِيْ موسم 2022-2022، بحسب “رويترز”.

وقال النايف إن الوزارة بصدد وضع خطة زراعية مع وزارة الموارد المائية، وتتوقع المزيد من الاعتماد على المياه الجوفِيْة.

يواجه العراق، وهُو مستورد رئيسي للحبوب فِيْ الشرق الأوسط، نقصًا فِيْ المياه منذ عدة سنوات.

يذكر أن مسؤولا بوزارة التجارة قال إن العراق سيعلن عَنّْ مناقِصَّة دولية لشراء 300 ألف طن قمح من مختلف الأصول “خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عَنّْ محمد حنون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة قوله إن الدولة خصصت 930 مليار دينار (638 مليون دولار) لشراء 1.3 مليون طن قمح لتغطية الاستهلاك المحلي حتى أيار 2023. .