ونقلت وكالة الأنباء العراقية عَنّْ مسؤول فِيْ وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن العراق سيعلن عَنّْ مناقِصَّة دولية لشراء 300 ألف طن قمح من مختلف الأصول “خلال الأسبوع أو الأسبوع المقبل”.

ونقلت الوكالة عَنّْ محمد حنون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة، أن الدولة خصصت 930 مليار دينار (638 مليون دولار) لشراء 1.3 مليون طن قمح لتغطية الاستهلاك المحلي حتى مايو 2023.

وكان تجار قالوا فِيْ الخامس من سبتمبر أيلول إنهم اشتروا 100 ألف طن من القمح الأحمر الصلب الأمريكي بسعر 494 دولارا للطن بما فِيْ ذلك التكلفة والتأمين والشحن، نقلا عَنّْ رويترز.