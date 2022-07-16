العراق يقترح إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل

اقترح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، تأسيس بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل.

جاء ذلك خلال كلمته فِيْ قمة جدة للأمن والتنمية التي انطلقت يوم السبت.

وقال الكاظمي “نقترح إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل يضم دول الخليج ومصر والأردن”.

وقال إن “الاجتماعات الثلاثية مع مصر والأردن أنتجت رؤية شراكة وتكامل اقتصادي”، مضيفاً “أبرمنا اتفاقيات ربط كهربائي مع المملكة العربية السعودية”.

انطلقت قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت، فِيْ مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك فِيْ القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

تتصدر مناقشات قمة جدة للأمن والتنمية قضايا الطاقة والأمن والبرنامج النووي الإيراني وتداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا.