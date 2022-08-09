العربي القطري يعلن تعاقده مع عمر السومة

عمر السومة لاعب الأهلي السعودي

تعاقد النادي العربي القطري رسميا مع الدولي عمر السومة مهاجم فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح نادي العربي قطر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه أنهى إجراءات التعاقد مع عمر السومة، على سبيل الإعارة لموسم واحد، من النادي الأهلي بجدة.

وتم الاتفاق مع النادي الأهلي السعودي على إعارة عمر السومة لنادينا لموسم واحد، وشكر خاص لنادي الأهلي السعودي على حسن التعاون.# السومة_رباوي 🫡 pic.twitter.com/x8jrb9DVNr

– نادي العربي الرياضي (alarabi_club) 9 أغسطس 2022

شارك الدولي السوري عمر السومة مع فريق كرة القدم الأول لنادي الأهلي جدة، في 240 مباراة منذ انضمامه إلى صفوف الراقي عام 2014، سجل خلالها 192 هدفًا وصنع 30 هدفًا آخر.

وهبط أهلي جدة إلى “الدوري الأصفر” من الدرجة الأولى السعودية، بعد أن احتل الموسم الماضي المركز الخامس عشر في ترتيب دوري المحترفين.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الكروي الأول للنادي العربي لمواجهة نظيره الريان، في اليوم الثاني من الدوري القطري، الخميس 11 أغسطس.