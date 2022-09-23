“العرب اليوم الإخبارية” تبحث عَنّْ إجابة السؤال الصعب.. هل اقتصاد العالم إلَّى ركود

تخوض الاقتصادات الكبرى فِيْ العالم معركة شرسة لمواجهة الوحش التضخمي، الذي يهدد بأسوأ ركود فِيْ التاريخ.

ولم يكد العالم يتعافى من الأضرار الاقتصادية التي سببها جائحة كورونا، حتى اصطدم بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلَّى زيادة الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذاء والوقود حول العالم بسبب الأزمة فِيْ أوروبا الشرقية، وتأثير ذلك على سلاسل التوريد، حذرت الأمم المتحدة فِيْ تقرير، من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ليسجل سوى 3.1. ٪ خلال عامي 2022 و 2023، والتي انخفضت بنسبة 0.9٪ و 0.4٪ على التوالي عَنّْ التوقعات السابقة.

لم تقتصر الصورة القاتمة للنمو العالمي على بيانات الأمم المتحدة فقط. وأشار البنك الدولي أيضًا إلَّى أن النمو العالمي سينخفض ​​من 5.7٪ فِيْ 2022 إلَّى 2.9٪ فِيْ 2022، وهُو أقل بكثير من 4.1٪ الذي كان متوقعًا فِيْ يناير. يناير.

وفِيْ السياق ذاته، جاءت توقعات صندوق النقد الدولي، التي أشارت إلَّى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي فِيْ عام 2022، إلَّى 3.6٪، مقابل 6.1٪ عام 2022، وهِيْ أقل من توقعاته السابقة البالغة 0.8٪. كَمْا توقع الصندوق ارتفاع معدلات التضخم إلَّى 8.7٪ فِيْ الأسواق الناشئة والنامية، بينما ستصل إلَّى 5.7٪ فِيْ الاقتصادات المتقدمة.

هل يتحول التضخم إلَّى ركود

تؤكد كل هذه المؤشرات أن العالم على وشك فترة ركود اقتصادي، فِيْ ظل مناخ مشابه جدًا للركود الذي عانت منه الولايات المتحدة بين عامي 1980 و 1982.

فِيْ عام 1980، بلغ معدل التضخم فِيْ الولايات المتحدة 14٪، ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة إلَّى 20٪، مما أدى إلَّى حالة من الركود التضخمي، وارتفعت البطالة فِيْ ذلك الوقت إلَّى 11٪.

قد تبدو الصورة فِيْ الوقت الحالي متشابهة، فهِيْ تسير بنفس الطريقة، حتى لو لم تصل بعد إلَّى نفس الدرجة. وسجل التضخم الأمريكي فِيْ أغسطس 8.3٪ على أساس سنوي، وبلغ معدل الفائدة الأمريكية 3.25٪.

قد يبدو الفارق كبيرا بين أرقام 1980 وبيانات 2022، لكن التضخم الجامح لا يجد من يتحكَمْ فِيْه، والسياسات النقدية المتشددة لعدد من البنوك المركزية لم تنجح فِيْ خفض الأسعار.

أعلن البنك المركزي الأمريكي عَنّْ زيادات جديدة فِيْ أسعار الفائدة، مما يثير مخاوف من أن رفع المعدل المتكرر قد يحول التضخم إلَّى ركود.

الركود، فِيْ أبسط تعريف له، هُو تراجع فِيْ النمو الاقتصادي، نتيجة زيادة الإنتاج وانخفاض الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلَّى كساد وانخفاض الأسعار، مما يؤدي فِيْ النهاية إلَّى زيادة معدلات البطالة.

هل سياسات البنوك المركزية تغذي مخاوف الركود

تشير النظريات الاقتصادية إلَّى وجود علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والإنفاق. كلما انخفضت الفائدة، زاد استعداد المستهلكين لاقتراض الأموال لإجراء عمليات شراء ضخمة، مثل المنازل أو السيارات. عَنّْدما يدفع المستهلكون فائدة أقل، فإن هذا يمنحهم المزيد من الأموال السائلة لإنفاقها، مما قد يسمح بزيادة الإنفاق فِيْ جميع أنحاء الاقتصاد.

تستفِيْد الشركات أيضًا من انخفاض الفائدة، حيث يشجعها ذلك على شراء المعدات والآلات الكبيرة للتوسع بسبب انخفاض تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلَّى زيادة حجم الإنتاج والإنتاجية.

على العكس من ذلك، إذا تم رفع سعر الفائدة، فسترتفع تكلفة الاقتراض، وسيكون هناك بعض الاحتمال بأن المقترض لن يدفع المال لتعويض المقرضين عَنّْ هذه المخاطر، والتي تعادل سعر الفائدة، ثم سينخفض ​​كل من العرض والطلب على القروض من مختلف المؤسسات المالية.

جميع البيانات تتجه نحو ركود اقتصادي، فِيْ ظل صعوبة السيطرة على معدلات التضخم دون التسبب فِيْ انكَمْاش اقتصادي، وهُو ما أكده جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي، مؤكدا أن قرارات زيادة أسعار الفائدة قد تؤدي إلَّى ارتفاع فِيْ معدلات البطالة.

لماذا ترفع البنوك العالمية أسعار الفائدة مثل البنك المركزي الأمريكي

الدولار هُو العملة المهِيْمنة فِيْ التجارة العالمية، ويمثل قرار رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي دفعة قوية لقيمة الدولار، وبالتالي تضطر معظم البنوك المركزية حول العالم إلَّى رفع أسعار الفائدة، وهُو أيضا دخول دورة الركود.

لذلك لا يرى البعض أن رفع أسعار الفائدة شريان حياة لمواجهة التضخم، وبحسب تصريحات الخبير الاقتصادي عيسى وارد لمجلة فوربس، فإن ظهُور الفائدة لن يحل أزمة التضخم، والسياسة النقدية لا تستطيع مواجهتها، وهناك أمور أخرى. طرق مواجهة التضخم بعيداً عَنّْ السياسة النقدية، وهِيْ إلغاء الضرائب على الوقود فِيْ محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط العالمية، كَمْا فعلت الولايات المتحدة “.