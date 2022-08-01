العرض الأسبوعي لهايبر لولو بالمملكة العربية السَعُودِيْة

يوفر هايبر لولو لجميع عملائه الكرام جميع المواد الغذائية الطازجة بأسعار رائعة وخصومات وخصومات، بالإضافة إلى قسم خاص من الأجهزة المنزلية وبأسعار مناسبة لجميع العملاء، فِيْ جميع فروع هايبر لولو فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

عروض هايبر لولو على الأجهزة المنزلية

تتوفر غسالة الملابس فائقة النقاء عالية الجودة من سامسونج بسعة 8 كيلو جرام بسعر 2،999 ريال سعودي بعد أن كان السعر 3،449 ريال سعودي.

موقد غاز ايكون، طاولة استانلس ستيل، شعلة واحدة، متوفر بسعر 79 ريال بدلاً من 129 ريال.

خصم كبير على مروحة آيكون 3 فِيْ 1 بسعر 199 ريال بعد أن كان السعر 259 ريال.

خصم على غسالة ايكون الاوتوماتيكية تحميل علوي 9 كيلو بسعر 1299 ريال حيث كان السعر قبل البيع 1599 ريال.

يوجد قلاية فِيْليبس ماركة فِيْليبس بدون زيت بسعة 1.2 كيلو لتحضير البطاطس المفضلة لديك بطريقة صحية وبدون زيت، كان سعرها 899 ريال سعودي، وضمن العرض أصبح 599 ريال سعودي.

مروحة هِيْكل أيكون متوفرة بحجم 20 بوصة وبقوة 120 وات بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال سعودي.

خصم كبير على ثلاجة أيكون ببابين بسعة 325 لتر بسعر 1649 ريال بدلاً من 1999 ريال.

صفقات Hyper Lulu على المنتجات الغذائية

ويتوافر جمبري المزارع الطازج بحجم متوسط ​​يزن كيلو جرام بسعر 27.90 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

الدجاجة الذهبية متوفرة طازجة، وزن كل منها 1000 جرام، وسعرها الآن 18.50 ريال سعودي، حيث كان قبل 19.95 ريال سعودي.

ويوجد كتف لحم بقري باكستاني، وزنها كيلو جرام، بسعر 27.90 ريال سعودي، حيث كان سعرها قبل البيع 36.90 ريال سعودي.

خصم رائع على سمك متوسط ​​الشعر وزن كيلو بسعر 27.90 ر.س.

خصم على لحم عجل صغير منزوع العظم وزنه كيلو جرام بسعر 45.90 ريال سعودي انخفاضاً من 54.95 ريال سعودي.

سلمون نرويجي كامل منزوع وزنه كيلو جرام 59.90 ريال سعودي.

النعيمي لحم خروف كامل متوفر بسعر الكيلوجرام 36.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

خصم على سمك الباراموندي كان سعره 29.95 ريال سعودي للكيلو والآن 22.95 ريال سعودي.

متوفر بقسم الأسماك، يعرض سمك مولان كبير، أصبح سعره 15.95 ريالاً بدلاً من 24.95 ريال.

تريد أسماك البلطي أن يأكلها الجميع، واليوم فِيْ البيع الأسبوعي هناك بيع لها، فِيْصبح سعر كيلو البلطي الصغير 7.95 ريال سعودي، بعد أن كان 9 95 ريالًا سعوديًا.