العرض الجبار.. بدون دفعه اولى تقسيط هِيْونداى أكسنت الجديدة كليا 2023 من عبد اللطيف على 60 شهر

بدون دفعة أولى ولا رسوم إدارية. حصص سيارة هِيْونداي أكسنت 2023 الجديدة قدمت مجموعة عبد اللطيف جميل فِيْ السَعُودِيْة عروض حصص هِيْونداي أكسنت 2023، هِيْونداي أكسنت من أكثر السيارات المنتظرة فِيْ 2023 م القادمة، سيارات هِيْونداي هِيْ أفضل السيارات فِيْ العالم والأسواق والأسواق. أعلى موثوقية فِيْ الأسواق المحَلْية والعالمية يلجأ إليها كثير من المشترين، وسنقدم لكَمْ جميع تفاصيل السيارة فِيْ سطور مقالتنا التالية التي سنعرضها على موقعنا الإلكتروني “موقع ثقافني”.

قرض عبد اللطيف جميل لشركة هِيْونداي أكسنت 2023

تألف القسط على سعر سيارة هِيْونداي أكسنت 2023 مليون الجديدة من دفع قسط شهري بقيمة تبدأ من 1،222 ريال سعودي دون أي دفعة مبدئية لسعر السيارة ويمتد القسط حتى خمس سنوات (60 شهرًا). تبدأ أسعار السيارات فِيْ السوق السعودي من 66،578 ريال سعودي.

مواصفات سيارة هِيْونداي أكسنت 2023

كانت أبعاد السيارة حوالي أربعة أمتار، 370 ملم، 705 ملم، متر واحد و 455 ملم، على التوالي، فِيْ الطول والعرض والارتفاع.

يبلغ حجم الجذع الخلفِيْ 389 لترًا وخلوص أرضي يبلغ حوالي 147 ملم.

يبلغ طول قاعدة عجلاتها حوالي 2 متر وطولها 570 ملم.

السيارة مزودة بمكابح مانعة للانغلاق (ABS) ومثبت سرعة تكيفِيْ.

تحتوي على سلسلة من الوسائد الهُوائية لحماية السائق من الاصطدام.

حجم شاشة السيارة 7 بوصات وهِيْ تعمل على تدفق الوسائط والمعلومات والترفِيْه وشاشة تعمل باللمس وفتحة سقف بانورامية مصنوعة من الزجاج.

السيارة مزودة بأجهزة استشعار أمامية وخلفِيْة لركن السيارة وعجلة قيادة جلدية فاخرة ووظيفة بلوتوث وشحن لاسلكي للهاتف.

مجهزة براديو FM و AM، ومخرج USB ومشغل MP3.

بينما يتوفر نظام الصوت بأربعة مكبرات صوت.

فئة السيارة من نوع السيدان، وعدد الخيول، وقوتها 125 حصانًا، بإزاحة 1600 سم مكعب، وعدد الأسطوانات أربعة.

عيوب هِيْونداي أكسنت موديل 2023

تبرز سيارة هِيْونداي، لكن بها بعض العيوب منها أمتعة السيارة التي لا تعتبر الأكثر راحة، حيث يصعب جعلها أكثر ثباتًا على الطرق والسرعات العالية.

السيارة ليست الأفضل فِيْ فخامتها ورقيها.

وسائل الأمان ضعيفة وتصميمها الداخلي ليس الأفضل.

إنه غير مستقر على الطرق السريعة، خاصة عند السرعة العالية.

تركيب السيارة محَلْي وليس دولي لذا إغلاقها ليس أفضل شيء.

منافسين هِيْونداي أكسنت 2023

ومن أبرز السيارات التي تنافست مع هِيْونداي أكسنت موديل 2203 م شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وإم جي 5 وفِيْاب تيبو ونيسان صني وأخيراً سيتروين سي إليزيه.

أسعار هِيْونداي أكسنت الجديدة فِيْ مصر

فِيْ أبريل، أصدر الوكيل الحصري لعلامة Hyundai التجارية قائمة بفئات Hyundai Accent، وقدرت أسعار سيارات الدرجة الأولى Hyundai Accent HCI لعام 2022 بقيمة 259.9 ألف جنيه إسترليني.

وتقدر النسبة الثانية لهِيْونداي بـ 272.9 ألف ريال.

أما الفئة الثالثة هِيْونداي بقيمة 282.9 ألف، ونموذج H / L بقيمة 312.9 ألف.

والموديل الحصري المقدر بنحو 339.9 ألف جنيه.