العزاز وش يرجعون، تعتبر عائلة العزاز من العائلات المشهورة والمعروفة في شبه الجزيرة العربية، وتعد هذه العائلة من العائلات التي تسكن العديد من المناطق في السعودية، ويعود أصولها الى القبائل العربية المعروفة بالكرم والجود، كما تحمل عائلة العزاز الكثير من الصفات التي تميزها عن باقي العائلات الأخرى، وتعد من العائلات التي تحافظ على عاداتها وتقاليدها التراثية القديمة.

من هي عائلة العزاز

عائلة العزاز من العائلات الكبيرة جدا في السعودية، وقد برزت هذه العائلة بسبب أبنائها العظام، الذين ينتمون الى هذه العائلة، ويوجد الكثير من أبنائها يحملون مناصب كبيرة وحساسة في المملكة السعودية، كما لهم أدوار حكومية بارزة ومهمة، كما يتمتعون بالولاء للوطن والقبيلة، وينظرون دائما الى الرقي والتطور والازدهار، كما تتميز عائلة العزاز بأصولها التاريخية المتجذرة والداعمة للملك عبد العزيز، وقدمت العديد من الشهداء من أجل الدفاع عن المملكة ونهضتها.

العزاز وش يرجعون

تعود قبيلة العزاز الى أصول عربية بحته متجذرة، وتعود إلى قبيلة بني تميم والتي تعد من القبائل الكبيرة في السعودية، وتقطن هذه القبيلة بالقرب من اليمن والسعودية، فروع عائلة العزاز يعود الى قبيلة خرب، وأصولها الى قبيلة عنزة، كما تتصف هذه العائلة بالشهامة والقوة والكرم والجود، ويوجد الكثير من رجالها من أصحاب القامات والمناصب العالية في السعودية.

أبرز شخصيات عائلة العزاز

تتمتع عائلة العزاز بأبنائها المعروفين والبارزين في القبيلة والدولة، ويوجد الكثير من رجالها من أهل العلم والصلاح، والمشايخ، وسنتعرف على أبرز شخصيات عائلة العزاز:

محمد بن عبد الله بن سليمان العزاز.

الشيخ عبدالرحمن بن عزاز التميمي.

عبدالله بن عبدالرحمن العزاز.

شيهانة العزاز

رزين بن محمد بن حمد بن علي

العزاز يرجعون الى عائلة تميم وهناك العديد من العائلات الأخرى التي تحمل نفس الاسم تعود الى عائلة عنزة وحرب، كما تنحدر هذه القبيلة من القبائل المعروفة في السعودية، والتي لها مكانة عالية جدا وموزونة.