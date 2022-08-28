العسل التركي يغزو 56 دولة.. أمريكا فِيْ المقدمة

قال مصدرون، اليوم الأحد، إن صادرات تركيا من عسل النحل تجاوزت 41 مليون دولار خلال العام الماضي 2022.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال بدري جيريت، رئيس اتحاد مصدري المنتجات المائية والحيوانية فِيْ منطقة بحر إيجة غربي تركيا، إن صادرات العسل زادت بنسبة 65٪ خلال العام الماضي، لتصل إلَّى 41.8 مليون دولار، مشيرة إلَّى أن الدولة تستهدف الوصول إلَّى الرقم إلَّى 50 مليونا. دولار سنويا.

على هامش مؤتمر Epimondia الدولي لتربية النحل فِيْ اسطنبول، قال جيريت إن تركيا تنتج 92٪ من إجمالي عسل الصنوبر فِيْ العالم، وتحتل المرتبة الثانية فِيْ العالم فِيْ إجمالي إنتاج العسل.

فِيْ الوقت نفسه، بلغت صادرات العسل التركي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري أكثر من 26 مليون دولار.

جاء ذلك وفق تصريحات صحفِيْة أدلى بها رئيس اتحاد مصدري منطقة شرق البحر الأسود صفات قليونجي أكد فِيْها أن “الأشهر السبعة من العام الجاري شهدت تصدير العسل التركي إلَّى 56 دولة حول العالم”.

وأوضح قليونجي أنه تم تصدير 9،923 طنا من العسل خلال الفترة المذكورة بقيمة إجمالية 26226 ألف دولار مقابل 4268 طنا بيعت فِيْ نفس الفترة من عام 2022 بقيمة 14910 ألف دولار.

وأشار إلَّى أن “صادرات العسل زادت بنسبة 133٪ من حيث الكَمْية و 76٪ من حيث القيمة على أساس سنوي”.

وتابع “الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا على رأس الدول التي اشترت العسل التركي، حيث اشترت الأولى بقيمة 9 ملايين و 286 ألف دولار، والثانية بـ 3 ملايين و 904 ألف دولار، ثم اسبانيا بثلاثة ملايين و 378 الف دولار.

“هناك تنوع كبير فِيْ الدول التي اشترت العسل التركي خلال الأشهر السبعة الماضية، والتي شملت سلوفِيْنيا وبيرو وجزر المالديف والدنمارك ولبنان واليمن وجنوب إفريقيا والعراق وفنزويلا وبربادوس وموريتانيا وليبيريا وبنغلاديش والشمال. مقدونيا وتايوان “. والبرتغال. “