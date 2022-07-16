“العشرين” بدون بوصلة.. خلافات الحرب “تكتم” البيان الختامي

اختتم كبار المسؤولين الماليين فِيْ مجموعة العشرين يوم السبت اجتماعهم فِيْ إندونيسيا دون إصدار بيان مشترك.

ويأتي عدم إصدار البيان الختامي فِيْ ظل عدم القدرة على التوصل إلَّى توافق حول طريقة التعامل مع ملف الحرب الروسي الأوكراني.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الخلافات منعت وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من إصدار بيان رسمي، لكن المجموعة اتفقت على ضرورة معالجة أزمة الأمن الغذائي المتفاقمة.

وفرضت دول غربية عقوبات صارمة على روسيا متهمة إياها بارتكاب جرائم حرب فِيْ أوكرانيا وهُو ما تنفِيْه موسكو. كان رد فعل دول أخرى فِيْ مجموعة العشرين، بما فِيْ ذلك الصين والهند وجنوب إفريقيا، أكثر صمتًا.

وقالت يلين “هذا وقت صعب لأن روسيا عضو فِيْ مجموعة العشرين ولا تتفق معَنّْا بشأن كَيْفَِيْة وصف الحرب”.

ندد مسؤولون غربيون كبار، بمن فِيْهم يلين ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، يوم الجمعة بالحرب وهاجموا المسؤولين الروس بسبب تداعياتها الاقتصادية الهائلة.

حث محافظ البنك المركزي الإندونيسي بيري وارجو يوم السبت الدول الأعضاء على مواصلة التركيز على أهدافها المتمثلة فِيْ إحياء الاقتصاد العالمي، حيث ألقى الُغُزو الروسي لأوكرانيا، الذي وصفه الكرملين بأنه “عملية عسكرية خاصة”، بظلاله على اجتماعات مجموعة العشرين الأخيرة.

وقال محللون إن عدم الاتفاق على بيان رسمي يعكس ضعف التجمع الاقتصادي المؤثر فِيْ السابق.

كان وزير المالية الإندونيسي سري مولياني يأمل فِيْ أن يتمكن المشاركون فِيْ الاجتماع من تجاوز خلافاتهم بشأن الحرب لمعالجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأزمة الأمن الغذائي المتصاعدة، والآثار غير المباشرة على قدرة البلدان منخفضة الدخل على سداد الديون.

عملت الدول الأعضاء فِيْ مجموعة العشرين معًا فِيْ بداية الوباء، لكن المبادرات التي تهدف إلَّى تخفِيْف الصدمة التي تعرضت لها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون فشلت فِيْ تحقيق نتائج.

صرح السفِيْر الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل للصحفِيْين هذا الأسبوع بأن الافتقار إلَّى الشفافِيْة فِيْ قروض الصين للدول النامية كان “محورًا رئيسيًا للتنسيق” بين الولايات المتحدة واليابان، وكلاهما يشارك فِيْ مبادرة G7 التي تركز على تحسين البنية التحتية. لمواجهة المبادرة الصينية.

وأضاف إيمانويل أن القروض الصينية تسببت فِيْ مشاكل فِيْ سريلانكا وباكستان ودول أخرى.

ومن المتوقع أن يصدر سري مولياني بيانا لرئيس الاجتماع يلخص فِيْه ما حدث خلال المحادثات.

وقال الوزير فِيْ المؤتمر الصحفِيْ الختامي “سنصدر ملخصا رئاسيا يوضح ما تمكنا من تحقيقه (…) فِيْ مجموعة العشرين”.

ومن بين 14 قسما، لم يكن من الممكن تحقيق توافق الأعضاء على قسمين يتعلقان بـ “تداعيات الحرب وكَيْفَِيْة الرد عليها”، بحسب محافظ البنك المركزي الإندونيسي بيري وارجيو.

وكان الحاكَمْ قد دعا المشاركين فِيْ افتتاح القمة إلَّى مضاعفة الجهُود للتوصل إلَّى سياسات اقتصادية منسقة، فِيْ وقت تتضاعف فِيْه المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.

على الرغم من عدم وجود توافق فِيْ الآراء، دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الدول الأعضاء فِيْ مجموعة العشرين إلَّى “بذل كل ما فِيْ وسعها لخفض التضخم”، وتعديل سياساتها النقدية والتعاون مع بعضها البعض، فِيْ بيان صدر بعد الاجتماع.

وحذرت جورجيفا من أن “التوقعات تزداد كآبة” وأشارت إلَّى أن مخاطر “الاضطرابات الاجتماعية” تتزايد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

يأتي التحذير بعد أشهر فقط من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعامي 2022 و 2023، ومن المتوقع أن يخفض توقعاته مرة أخرى فِيْ يوليو.

فِيْ مواجهة معدل تضخم أعلى من المتوقع فِيْ يونيو، يفكر أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي (البنك المركزي) فِيْ رفع أسعار الفائدة فِيْ اجتماعهم المقبل.

هذا الاتجاه، خاصة بعد رفع الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة بشكل متكرر فِيْ الأشهر الأخيرة، من شأنه أن يثير مخاوف من دخول الولايات المتحدة فِيْ ركود اقتصادي ويزيد من مخاوف الدول النامية التي تخشى خروج رؤوس الأموال من أسواقها.

طغت الحرب الدائرة فِيْ أوكرانيا على المناقشات، خاصة حول تداعياتها على الأسواق، وتفاقمت بسبب أزمتي الغذاء والطاقة.

تنتهج إندونيسيا سياسة خارجية غير منحازة، ولم تستسلم لضغوط الدول الغربية التي طالبت باستبعاد روسيا من الاجتماع.

وشارك وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف فِيْ الاجتماع عبر تكنولوجيا الفِيْديو، وحضره مسؤولان روسيان.

كَمْا خاطب نظيره الأوكراني، سيرجي مارشينكو، المشاركين عبر الفِيْديو، داعيًا إلَّى فرض “عقوبات أشد” على موسكو.