العشري يكشف مفاجأة بخصوص ضم مصطفى فتحي لطلائع الجيش

كشف طارق العشري، مدرب فريق كرة القدم الأول لنادي طلائع الجيش، عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بإضافة الدولي مصطفى فتحي نجم نادي التعاون السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد طارق العشري أن مصطفى فتحي من المرجح جدا أن ينضم لصفوف طلائع الجيش في السوق الصيفي الحالي.

وفي الساعات القليلة الماضية انتشرت أنباء كثيرة عن اقتراب مصطفى فتحي من رتب طليعة الجيش لعدم أدائه الخدمة العسكرية، كما أشار إلى أن اللاعب لم يحصل على الشهادة العلمية، وبالتالي مدة عقده مع الفريق العسكري سيكون لمدة ثلاث سنوات.

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تمرد مصطفى فتحي ورفضه الانضمام إلى معسكر التعاون استعدادًا للموسم الجديد، بسبب رغبته في الصعود لصفوف النادي الأهلي.

وذكرت صحيفة “المدينة” السعودية في تقرير “أين مصطفى ولماذا لم ينضم لمعسكر الفريق .. هذا السؤال يطرحه جمهور فريق التعاون، فيما الصوت الرسمي في الداخل البيت التعاوني لا يزال صامتا “.