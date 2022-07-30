العشري يكشف موقفه من انتقال مدافع طلائع الجيش للأهلي

كشف طارق العشري، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي طلعة الجيش، عن موقفه النهائي بشأن انتقال اللاعب مصطفى الزناري مدافع المنتخب العسكري إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية. الصيف.

وقال العشري في تصريحات متلفزة “لو تمكنا فعلاً من الإبقاء على محمد بسام قائد طليعة الجيش، ألن نحتفظ ببقية اللاعبين”

وأضاف “هناك استجابة كبيرة من جانبهم، لدينا هدف مهم في المرحلة المقبلة، ونحتاج إلى كل اللاعبين ونحتاج إلى التركيز على هذه المرحلة وهي المنافسة على المراكز المتقدمة”.

وفي الساعات القليلة الماضية ارتبط اللاعب مصطفى الزناري بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي في ميركاتو الصيف المقبل بعد أن قدم الأخير عرضًا رسميًا لقيادة طلائع الجيش للحصول على خدماتكم.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية أن نادي الزمالك تلقى الضوء الأخضر من نادي طلعة الهش للتعاقد مع أحد أوائل لاعبي النادي العسكري خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تلك الأنباء حصول الزمالك على توقيع عمرو السيسي على عقود اتحاده مع القلعة البيضاء، مؤكدة أنه تم الاتفاق بين الناديين على كافة التفاصيل والأمور المالية للصفقة.