العظمى بعرفة 44.. حالة الطقس اليوم بالمشاعر المقدسة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، عن درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة.

درجات الحرارة في الأماكن المقدسة

وذكر المركز الوطني للأرصاد، في إنفوجرافيك صادر عنه، أن درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 44 درجة مئوية، بينما الدنيا 30 درجة، وفي منى أقصى درجة حرارة 43 درجة، والصغرى 31 درجة.

درجة الحرارة العظمى في عرفات 44 درجة والصغرى 30 درجة ومزدلفة 44 درجة والصغرى 30 درجة.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون المناخ غائمًا جزئيًا، مع رياح نشطة يمكن أن تثير الغبار والغبار على الطرق خلال النهار ويمكن أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هبوب عواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران.، مما قد يؤدي إلى فقدان الرؤية شبه الأفقية.

كما تنشط الرياح السطحية التي تثير الغبار والأتربة في الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان. غائم جزئيا إلى سماء ملبدة بالغيوم فوق مناطق جازان وعسير والباحة مع احتمال هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة.