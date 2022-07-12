العظمى بمكة 42.. درجات الحرارة المتوقعة بالمشاعر المقدسة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة.

درجات الحرارة في الأماكن المقدسة

وذكر المركز الوطني للأرصاد، في إنفوجرافيك صادر عنه، أن درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة كانت 42 درجة مئوية، بينما كانت الدنيا 30 درجة، وفي منى كانت درجة الحرارة العظمى 42 ​​درجة والصغرى 30 درجة.

درجة الحرارة العظمى في عرفات 41 درجة والصغرى 29 درجة ومزدلفة 42 درجة والصغرى 29 درجة.

توقعات الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار غزيرة معتدلة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية وزخات برد فوق مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات. مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

فيما لا تزال سحب عاصفة ممطرة مصحوبة بنشاط رياح غبار وترابية تصاعدية متوقعة في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، وظهور عوالق مغبرة وأتربة متصاعدة في أجزاء من شرق ووسط البلاد. المملكة.