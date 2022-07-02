العظمى بمكة 43.. حالة الطقس اليوم بالمشاعر المقدسة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، عن درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة.

#فيديو | توقعات الطقس لهذا اليوم في المشاعر المقدسة.# سلام_آمن | # واس_م pic.twitter.com/rp5qKmYZWG

– مناطق واس (RegionesSPA) 2 يوليو 2022

درجات الحرارة في الأماكن المقدسة

وذكر المركز الوطني للأرصاد، في إنفوجرافيك صادر عنه، أن درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 43 درجة مئوية، بينما الدنيا 30 درجة، وفي منى أقصى درجة حرارة 42 درجة والصغرى 29 درجة.

درجة الحرارة العظمى في عرفات 43 درجة والصغرى 30 درجة ومزدلفة 43 درجة والصغرى 30 درجة.

طقس اليوم

وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن تأثير الرياح النشطة التي تثير الأتربة والغبار سيستمر في الحد من مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الشرقية وأجزاء من الرياض ونجران. وكذلك في الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، مما قد يؤدي إلى شبه نقص في الرؤية الأفقية في أجزاء من تلك المناطق.

كما تكون السماء ملبدة بالغيوم جزئيا مع احتمالية حدوث زخات رعدية بعد الظهر فوق منطقتي عسير وجازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.