العفو الشامل عن المساجين في الجزائر 2022 بالاسماء، في الساعات القليلة المضاية ضجت منصات التواصل الاجتماعي الجزائرية بقرار الفو الشامل عن المساجين في الجزائر، والذي يعتبر هذا الخبر من الأخبار المغفرحة جدا، وذلك مكرة من الحكومة الجزائرية ويشمل العفو المسجاجين المحكومين لفترة كبيرةـ وستنعرف على التفاصيل.

العفو الشامل عن المساجين في الجزائر

قام الرئيس عبد المجيد تبون في الساعات القليلة من يوم الاثنين الرابع من شهر يوليو بتصريح علني، عن بعض الإجراءات التي ستتخذها دولة الجزائر ومن ضمنها العفو الشامل عن المساجين في الجزائر وذلك مكرمة من الرئاسة بمناسبة الذكرى الستون لدولة الجزائر، كما يشمل هذا العفو عدد كبير من المساجين والذي عددهم 14914، وسيكون النصيب الأكبرالجرائم التي تتعلق بالجرائم الصغيرة.

شروط العفو الرئاسي 2022

قامت الحكومة الجزائرية بوضع بعض الشروط اللازمة للمساجين التي لا بد من كافة المساجين تنطبق عليه حتى يشمله العفو الرئاسي الجزائري ومن ضمن الشروط الخاصة بالعفو كتالي:

العفو ليس كلي وليس عام

سيكون العفو الكلي فقط على الذين حكموا بأحكام ليست كبيرة

سيشمل العفو الكلي على ثمانية عشر شخص لمن اعتقلوا على خلفية حراك شعبي.

قائمة أسماء المساجين المشمولين بالعفو الرئاسي الجزائري

بعد الإعلان من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الاثنين الإعلان عن العفو الشامل عن المساجين في الجزائر والذي عددهم حوالي 14 ألف مسجون، وذلك تزامنا مع عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال الجزائري، ساد الترقب والتوتر من قبل الأهالي للتعرف على أسماء المساجين المشمولين بالعفو الرئاسي الجزائري ولكن لحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسماء المشمولين في العفو الرئاسي

قام رئيس الجمهورية الجزائرية في الفترة الماضية بإصدار خمسة مراسيم خاصة بالعفو لبعض المساجين في الجزائر لمن محكومياتهم ليست عالية ، والذي يبلغ عددهم حوالي أربعة عشر مسجون ، وفق الشروط المتبعة.