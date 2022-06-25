العقاري يوضح إمكانية الاستفادة من الباقات الخمسة الجديدة

أكد المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من إحدى الباقات الخمس المعروضة، بالإضافة إلى قرض بقيمة 500 ألف ريال.

فوائد القرض

وقال العصيمي في اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية إذا أخذ الشخص 500 ألف ريال كقرض يمكنه الاستفادة من أحد الخيارات المعروضة.

وتابع بالنسبة للفائدة مبلغ 100 ألف ريال غير مسترد ولا يحمل فائدة، أما عن مبلغ 100 ألف ريال. 500 ألف ريال “قرض” يعتمد على المستفيد.

وأشار إلى أن الحزم تلبي احتياجات المستفيدين، وتم اقتراحها بعد إجراء استطلاع رأي بين المواطنين.