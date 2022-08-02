العقود الآجلة للنفط ترتفع قبل اجتماع الأربعاء

قفزت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولارين فِيْ تعاملات اليوم الثلاثاء، فِيْ حين أن السوق فِيْ حالة ترقب لنتائج اجتماع أوبك + المقرر عقده غدا الأربعاء.

وارتفع خام برنت القياسي إلَّى 102.20 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلَّى 96.22 دولار للبرميل.

تتوقع أوبك + أن الإمدادات فِيْ سوق النفط ستكون أقل قليلاً هذا العام مما كان متوقعًا فِيْ السابق، قبل يوم من اجتماع من المقرر أن تتخذ فِيْه المجموعة المنتجة للنفط قرارات بشأن سياستها الإنتاجية للشهر المقبل.

قالت ثلاثة مصادر من وفود أوبك + إن البيانات الجديدة أظهرت أن اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة، التي اجتمعت اليوم الثلاثاء، خفضت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلَّى 800 ألف برميل يوميا.

تجتمع اللجنة الفنية قبل الاجتماع الوزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، أو الكتلة المعروفة باسم أوبك +، يوم الأربعاء.

وقال أحد المصادر إن اللجنة الفنية التي تقدم المشورة للمجموعة بشأن أساسيات السوق لم تناقش أي شيء يتعلق بسياسة الإنتاج فِيْ اجتماعها.

قالت مصادر فِيْ أوبك + لرويترز الأسبوع الماضي إن المنظمة من المرجح أن تبقي إنتاج سبتمبر أيلول دون تغيير أو تزيده قليلا.