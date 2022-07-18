العقود الآجلة للنفط تزيد مكاسبها.. خام برنت يقفز 5 دولارات

واصلت العقود الآجلة للنفط ارتفاعاتها خلال تعاملات اليوم، بعد ضعف الدولار والمخاوف من شح الإمدادات.

زادت العقود الآجلة للنفط من مكاسبها، حيث قفز خام برنت 5 دولارات للبرميل

وقفزت عقود الخام الأمريكي أكثر من 4 دولارات للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول فِيْ بداية التعاملات 2.54 دولار أو 2.5 بالمئة إلَّى 103.70 دولار للبرميل بعد زيادة 2.1 بالمئة يوم الجمعة.

كَمْا ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 2.31 دولار أو 2.4 بالمئة إلَّى 99.90 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1.9 بالمئة فِيْ الجلسة السابقة.

تراجع الدولار الأمريكي عَنّْ أعلى مستوياته فِيْ عدة سنوات يوم الاثنين، ودعم أسعار السلع الأساسية، والتي تشمل الذهب والنفط. ضعف الدولار يقلل من تكلفة السلع المقومة به لحاملي العملات الأخرى.

فِيْ الأسبوع الماضي، سجل برنت وويست تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما فِيْ حوالي شهر وسط مخاوف من حدوث ركود يضر بالطلب على النفط.