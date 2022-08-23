العقود الآجلة للنفط تزيد مكاسبها و “برنت” إلَّى 100 دولار للبرميل

قفزت أسعار النفط بنسبة 4٪ فِيْ تعاملات يوم الثلاثاء، مع احتمال انخفاض المخزونات الأمريكية.

أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة بمقدار 3.74 دولار أو 3.9 فِيْ المائة لتسجل عَنّْد التسوية 100.22 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.38 دولار أو 3.7 بالمئة لتبلغ عَنّْد التسوية 93.74 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت أعلى سعر تسوية منذ الثاني من أغسطس، بينما سجل الخام الأمريكي أقوى مستوى تسوية منذ 11 أغسطس.

قال بوب يونغر، مدير العقود الآجلة للطاقة فِيْ ميزوهُو، إن احتمال استئناف إمدادات الخام الإيراني ومخاوف الركود إلَّى جانب الزيادات الأسبوعية المتتالية فِيْ مركز تخزين الخام فِيْ الولايات المتحدة، وتراجع الطلب على البنزين واقتراب الصيانة. الموسم فِيْ المصافِيْ من العوامل التي دفعت الأسعار إلَّى أعلى فِيْ الأسابيع القليلة الماضية.

لكن تسعة مصادر فِيْ أوبك أبلغت رويترز اليوم أن تخفِيْضات الإنتاج من تحالف أوبك + قد لا تكون وشيكة ومن المرجح أن تتزامن مع عودة إيران إلَّى أسواق النفط إذا أبرمت طهران اتفاقا نوويا مع الغرب.

وفِيْ ضوء شح الإمدادات، من المتوقع أن تظهر أحدث التقارير الأسبوعية لمخزونات الخام الأمريكية انخفاضًا بمقدار 900 ألف برميل الأسبوع الماضي.

ستصدر أحدث بيانات المخزون الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي فِيْ وقت لاحق اليوم، يليها تقرير من الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء.