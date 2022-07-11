العقود الآجلة للنفط تقلص خسائرها.. برنت عَنّْد 106.71 دولار للبرميل

تحولت العقود الآجلة للنفط الخام إلَّى الأعلى يوم الاثنين، بعد انخفاضها 3 دولارات للبرميل فِيْ وقت سابق من الجلسة.

قلصت العقود الآجلة للنفط خسائرها، حيث بلغ سعر برنت 106.71 دولارًا للبرميل وسجل الخام الأمريكي 103.96 دولارًا.

جاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات من Euro Oil Stock أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته فِيْ أوروبا انخفضت بأكثر من 9٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو.

وأشارت البيانات إلَّى أن مخزونات النفط تراجعت 7.8٪ على أساس سنوي إلَّى 429.46 مليون برميل، لكنها ارتفعت بنسبة 0.2٪ عَنّْ مايو.

وتراجعت مخزونات الخام والمنتجات النفطية 9.2٪ على أساس سنوي إلَّى 1003.52 مليون برميل الشهر الماضي، بانخفاض 0.1٪ عَنّْ مايو.

وتراجعت مخزونات البنزين 0.5 بالمئة على أساس شهري إلَّى 110.16 مليون برميل فِيْ يونيو حزيران لكنها ارتفعت 2.4 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن استهلاك شركات التكرير الأوروبية من الخام ارتفع 9.5٪ على أساس سنوي إلَّى 9.597 مليون برميل يوميا فِيْ يونيو، بزيادة 2٪ عَنّْ مايو.

فِيْ بداية تداولات اليوم، تراجعت أسعار النفط بنحو دولار واحد بعد المخاوف من الركود والقيود الصينية لمكافحة Covid-19 التي طغت على المخاوف المستمرة بشأن نقص المعروض.

كان التداول ضعيفًا بسبب عطلة عامة فِيْ أجزاء من جنوب شرق آسيا.

وسجلت عقود الخامين تراجعا أسبوعيا الأسبوع الماضي، بعد مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم إلَّى ركود وضعف الطلب على النفط الذي سيطر على السوق.