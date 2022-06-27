العلاجات المنزلية لحكة فروة الراس

العلاجات المنزلية لحكة فروة الرأس يمكن أن يتسبب الطقس في العديد من المشاكل لشعرك بما في ذلك حكة فروة الرأس وتحتاج إلى علاجات لذلك. للتخلص من حكة فروة الرأس، يمكنك الاختيار من بين مجموعة مختارة من هذه العلاجات المنزلية لحكة فروة الرأس. بمجرد أن تبدأ في استخدام هذه العلاجات، ستعرف ما هو الأفضل بالنسبة لك والأكثر فاعلية.

يجب عليك أيضًا تحديد أسباب حكة فروة الرأس. بمجرد التركيز على الأسباب، ستعرف العلاج الأفضل والخطوات التي يمكنك اتخاذها للتخلص من الحالة تمامًا. الجانب الوحيد الذي تحتاج إلى الاهتمام به هو أنه لعلاج فروة الرأس البطيئة، يجب أن تكون منتظمًا في علاجاتك. هذه ليست إصلاحات سريعة، لكنها علاجات صحية طويلة الأمد.

هل زيت جوز الهند يساعد في حكة فروة الرأس

حكة فروة الرأس عندما تكون جافة جدًا، لذلك يجب ترطيبها. زيت جوز الهند مليء بالخصائص التي يمكن أن تساعد في تخفيف الحكة والعدوى الكامنة التي تسببها. تساعد الخصائص المضادة للفطريات في القضاء على حكة فروة الرأس من العناصر وتوفير الراحة.

طريقة التقديم ضعي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند في مقلاة وسخنيها. يجب أن يكون دافئًا عند لمسه، دون حرق الجلد. اغمس قطعة قطن في الزيت وضعها على فروة الرأس. دلكيه على فروة الرأس بأطراف الأصابع لمدة خمس دقائق حتى تمتصه. يمكنك تركه طوال الليل وغسله في صباح اليوم التالي بشامبو خفيف وماء فاتر.

تكرار العلاج يساعد تزييت شعرك مرتين على الأقل في الأسبوع على تخفيف الحكة على مدى فترة من الزمن

نصيحة أضيفي بضع قطرات من زيت فيتامين هـ إلى زيت جوز الهند لتغذية الشعر.

كيف يساعد زيت شجرة الشاي في تخفيف حكة فروة الرأس

يعمل زيت شجرة الشاي على ترطيب فروة الرأس الجافة ويساعد على تقليل الحكة. يحتوي الزيت أيضًا على عناصر ذات طبيعة مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، مما يساعد على مكافحة الالتهابات.

كيفية التقديم يمكنك أن تأخذ بضع قطرات من زيت شجرة الشاي على كرة قطنية وتضعها مباشرة على فروة رأسك. يمكنك أيضًا تطبيقه بأصابعك. قم بتدليكه للحصول على تأثير أفضل ولمدة خمس دقائق على الأقل. يمكنك تركه طوال الليل وغسله في الصباح بشامبو خفيف وماء فاتر. إذا لم تتمكني من تركه طوال الليل، اتركيه ساعتين على الأقل قبل شطفه.

كرر العلاج يمكنك استخدامه بأمان مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة. بمجرد ملاحظة اختلاف في الحكة، يمكنك تقليل تكرار التطبيق.

نصيحة إذا كنت تعتقد أن هذا الزيت قوي جدًا بالنسبة لك، فقم بخلط بعض زيت جوز الهند فيه قبل الاستخدام.

هل سيخفف خل التفاح من حكة فروة الرأس

خل التفاح له خصائص طبية. كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تعالج التهابات فروة الرأس وتزيل الخلايا الميتة المتراكمة من فروة الرأس.

التعليمات امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع أربع ملاعق كبيرة من الماء في وعاء. ضع هذا الخليط على فروة رأسك وقم بتدليكه. سيؤدي ذلك إلى تخفيف الحكة بشكل كبير. اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه بشامبو خفيف وماء بارد.

تواتر العلاج يمكنك عمل هذا العلاج مرتين في الأسبوع للبدء، ثم تقليله إلى مرة واحدة في الأسبوع عند ملاحظة الفرق.

نصيحة يمكن أن يسبب خل التفاح إحساسًا حارقًا على الجلد المتورم أو الممزق. تجنبه إذا كانت فروة رأسك تعاني بالفعل من الحكة.

هل يمكن أن تساعد خميرة الحلوى إذا كنت أعاني من حكة في فروة الرأس

تساعد صودا الخبز في تخفيف تساقط الشعر والحكة. له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا تقتل الميكروبات المسببة للعدوى في فروة الرأس. كما أنه يوازن مستويات الأس الهيدروجيني في فروة الرأس ويهدئ البشرة.

كيفية التقديم خذ ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز في وعاء وأضيفي ملعقة صغيرة من الماء و 1 ملعقة صغيرة لعمل عجينة سميكة. ضعي المعجون على فروة رأسك، إما بأصابعك أو بفرشاة. اتركه لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك، اغسليه بشامبو خفيف وماء فاتر.

كرر العلاج جرب مرة واحدة في الأسبوع لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك فقط كرر العملية.

نصيحة يجب أن يكون هذا العلاج متقطعًا وليس منتظمًا.

كيف يمكنني استخدام زيت الزيتون لحكة فروة الرأس

زيت الزيتون له خصائص تحمي الجلد وتعالج الحكة التي تسببها التهابات فروة الرأس.

طريقة التقديم ضعي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون العضوي في مقلاة وسخنيه حتى يسخن. ضع الزيت على فروة رأسك وقم بتدليكه بأصابعك لبضع دقائق حتى يتم امتصاصه في فروة الرأس. اتركيه طوال الليل وفي الصباح، اشطفي شعرك بشامبو خفيف وماء فاتر.

تكرار العلاج من الأفضل استخدام هذا العلاج مرتين في الأسبوع على الأقل للحصول على شعر وفروة رأس صحيين.

نصيحة أضف بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك مثل اللافندر أو إكليل الجبل لتذوقه.

هل يساعد عصير الليمون في التخلص من حكة فروة الرأس

عصير الليمون مكون طبيعي يعمل ضد الميكروبات بسبب حموضته. كما أنه يساعد على تطهير فروة الرأس من الأوساخ والخلايا الميتة المتراكمة.

طريقة التقديم خذ حبتين من الليمون الطازج واغسلهما جيدًا. جففهم بمنشفة شاي نظيفة، اقطعهم واعصرهم. ضع عصير الليمون الطازج على فروة رأسك باستخدام كرة قطنية. اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بشامبو خفيف وماء بارد.

تكرار العلاج كرري هذا مرة واحدة في الأسبوع فقط لأن الليمون يمكن أن يكون حامضيًا ويمكن أن يغير لون شعرك.

نصيحة سيضغط عصير الليمون على بشرتك إذا قمت بتطبيقه على الجروح، لذا كن حذرًا.

هل يمكن أن يساعد الصبار في تخفيف حكة فروة الرأس

جل الصبار هو سائل تبريد طبيعي يعمل على تلطيف وترطيب فروة الرأس المصابة بالحكة. كما أنه يشفي الجروح والخدوش الطفيفة. يمكن أن يكون أيضًا علاجًا لقشرة الرأس

طريقة التقديم الجل من أوراق الصبار الطازجة، وخذها في وعاء. ضعيه على فروة رأسك بأصابعك واتركيه يبرد فروة رأسك لمدة 15-20 دقيقة. يشطف بالماء البارد أو الفاتر، جل الصبار غير دهني ويغسل بسهولة.

تكرار العلاج هذا علاج سهل يمكنك القيام به مرة أو مرتين في الأسبوع.

نصيحة إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى أوراق الصبار الطازجة، فيمكنك استخدام هلام جيد الجودة تم شراؤه من المتجر.

كيف يمكن أن يساعد زيت النعناع في تخفيف حكة فروة الرأس

زيت النعناع رائع لتهدئة البشرة الملتهبة والحكة. بالنسبة لفروة الرأس أيضًا، يمكن استخدامه لتهدئة البشرة. كما أنه مضاد للجراثيم ومضاد للفطريات بطبيعته، لذا فهو يساعد في قتل الميكروبات المسببة للعدوى.

كيفية التقديم لعمل الزيت النهائي الذي يمكنك وضعه على فروة رأسك، تحتاج إلى خلط نصف ملعقة صغيرة من زيت النعناع الأساسي مع ملعقة ونصف من الزيت الحامل. يمكنك استخدام زيت جوز الهند وزيت الخروع كزيوت حاملة. ضع هذا الزيت مع كرة قطنية على فروة رأسك. اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بشامبو خفيف وماء فاتر.

تكرار العلاج يمكنك استخدام هذا العلاج مرتين في الأسبوع، فهو يساعد على تهدئة حكة فروة الرأس ويترك شعرك برائحة لطيفة.

نصيحة إذا وجدت أن زيت النعناع قوي جدًا، فاستخدم ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

العلاجات المنزلية لحكة فروة الرأس

هل يمكن أن يساعد زيت الأركان في علاج حكة فروة الرأس

يحتوي زيت الأرغان الطبيعي على خصائص مغذية ومرطبة للبشرة والشعر. هذا هو السبب في أنها أصبحت المفضلة بين الناس والخبراء.

كيفية تطبيقه احصل على أنقى زيت أرغان يمكنك استخدامه واستخدمه مباشرة من الزجاجة. دلكي الزيت برفق في فروة رأسك لبضع دقائق، مع التأكد من امتصاصه بالكامل. اتركيه طوال الليل ثم اشطفيه في الصباح بشامبو خفيف وماء فاتر.

تكرار العلاج استخدم هذا الزيت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لملاحظة الفرق في الحكة وكذلك تحسين اللمعان في شعرك.

نصيحة عند شراء الزيت، افحص الزجاجة للتأكد من عدم وجود مواد كيميائية متضمنة.

العلاجات المنزلية لحكة فروة الرأس

كيف يساعد عصير البصل في حكة فروة الرأس

البصل له خصائص مضادة للميكروبات تكافح العدوى. كما تم استخدام عصير البصل أو اللب منذ زمن سحيق لعلاج قشرة الرأس التي تسبب حكة في فروة الرأس.

كيفية التقديم خذ عصير البصل الطازج، ولا تتناول البصل الجاف. يُقشر ويُبشر البصل، ثم يُمزج العصير. إذا كنت لا تمانع في وضع اللب مع البصل على شعرك، فلا تضغط، فقط استخدم اللب. ضع العصير أو اللب على فروة رأسك باستخدام كرة قطنية. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بشامبو خفيف وماء فاتر.

كرر العلاج يمكنك استخدام هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع.

نصيحة غطي رأسك بقبعة الاستحمام أثناء الانتظار، لأن رائحة البصل ستجعل عينيك تدمعان.

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الأسئلة المتداولة العلاجات المنزلية لحكة فروة الرأس

ما الذي يسبب حكة فروة الرأس

هناك العديد من أسباب حكة فروة الرأس. إنه أكثر شيوعًا في الشتاء، في البيئات المغلقة التي تجفف فروة رأسك. يمكن أن تتراوح الحالة من خفيفة إلى شديدة، اعتمادًا على عدة عوامل. تشمل الحالات الشائعة قشرة الرأس وجفاف فروة الرأس وحالات أخرى مثل سعفة فروة الرأس والصدفية. كل هذا على مدى فترة من الزمن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة فروة الرأس مما يسبب الغليان. يمكن أن تحدث حكة فروة الرأس أيضًا بسبب أمراض تتطلب استشارة متخصصة.

هل يمكنني صنع قناع للوقاية من حكة فروة الرأس

نعم، يمكنك عمل قناع سهل في المنزل باستخدام الشوفان. ما عليك سوى تناول الشوفان العادي ولفه بقطعة قماش رقيقة. ضع هذه الحزمة من أنسجة الشوفان في وعاء من الماء الدافئ لمدة دقيقتين. بعد ذلك، قم بطحن هذه الشوفان لتصبح معجونًا ناعمًا وضعها في جميع أنحاء فروة رأسك. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

العلاجات المنزلية لحكة فروة الرأس