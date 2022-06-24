العلاجات المنزلية لعلاج حكة فروة الراس

الرأي العام

العلاجات المنزلية لحكة فروة الرأس – حكة فروة الرأس، والمعروفة باسم التهاب الجلد، هي حالة شائعة. هناك مجموعة واسعة من الأسباب. تعد قشرة الرأس وحالة الجلد الالتهابية التي تسمى التهاب الجلد الدهني من أكثر الأسباب شيوعًا لحكة فروة الرأس.

يمكن أن ينتج التهاب الجلد الدهني عن الإجهاد أو التغيرات الموسمية أو التقلبات الهرمونية أو فرط نمو الخميرة على الجلد. يمكن لفروة الرأس شديدة الجفاف والشعر الدهني وأمراض الجلد المختلفة أن تسبب قشرة الرأس.

تشمل الأسباب الأخرى لحكة فروة الرأس ما يلي

اضطرابات المناعة الذاتية، مثل الصدفية

الالتهابات الفطرية، مثل سعفة فروة الرأس أو القوباء الحلقية

رد فعل تحسسي لمنتج مثل صبغة الشعر

الأكزيما

مرض جلدي

قمل

التوتر أو القلق

داء السكري

القوباء المنطقية أو القوباء المنطقية

تتطلب بعض أسباب حكة فروة الرأس علاجًا طبيًا. راجع طبيبك إذا كانت أعراضك

يستمر لأكثر من أسبوع

قم بتضمين الألم أو القروح أو التورم

قم بتضمين الحكة الشديدة لدرجة أنها تتعارض مع قدرتك على النوم أو أداء الوظائف

العلاجات المنزلية التي يمكن أن تكون فعالة لحكة فروة الرأس التي لا تتطلب علاجًا طبيًا.

عصير التفاح وخل التفاح

خل التفاح هو مصدر مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات ومضاد للفطريات. يمكن أن يساعد في تقليل الحكة التي يسببها الجلد الجاف. جرب تخفيف خل التفاح في الماء الدافئ واستخدامه كغسول بعد غسل الشعر بالشامبو لتخفيف قشرة الرأس وحكة فروة الرأس.

زيت جوز الهند العضوي

زيت جوز الهند الطبيعي يتم استخراجه بشكل طبيعي من جوز الهند الناضج. يحتوي على حمض اللوريك، وهو دهون مشبعة ذات خصائص مضادة للميكروبات. يساعد حمض اللوريك الجلد على امتصاص زيت جوز الهند بشكل فعال. هذا يجعله علاجًا مهدئًا لحكة فروة الرأس.

قد يكون زيت جوز الهند مفيدًا لأكزيما فروة الرأس. يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في السيطرة على قمل الرأس. في عام 2010، حسبه من خلال تحليل القوة العلاجية لزيت جوز الهند الممزوج باليانسون. وجد الباحثون أن هذا المزيج أكثر فاعلية في تنظيف وإزالة حكة فروة الرأس من البيرميثرين، وهو دواء يستخدم لعلاج قمل الرأس.

العلاجات المنزلية لحكة فروة الرأس – زيت النعناع

يمكن أن يكون زيت النعناع فعالاً في الحد من قشرة الرأس وتهدئة فروة الرأس وتهدئة الحكة. جرب تخفيفه بزيت آخر، مثل زيت الزيتون، وتدليكه في فروة الرأس قبل غسله بالشامبو. يمكنك أيضًا استخدام شاي النعناع لغسل الشعر بعد غسل الشعر بالشامبو.

تأمل

قد لا تفاجئك أن أنشطة الحد من التوتر، مثل التأمل، يمكن أن تكون فعالة في التخلص من حكة فروة الرأس الناتجة عن القلق. يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الحكة الناتجة عن الأكزيما.

اقترحت دراسة عن التأمل وتأثيراته على الإكزيما في جامعة إيموري أنه يمكن تحسين إدراك الحكة من خلال هذه الممارسة القديمة من خلال توفير آلية للتكيف والشعور بالتحكم. يمكن تجربة التأمل بمفرده أو مع علاجات حكة فروة الرأس الأخرى. إذا كنت جديدًا في مجال التأمل، فحاول أخذ فصل دراسي أو الاستماع إلى شريط تأمل أو تطبيق أو بودكاست.

العلاجات المنزلية لحكة فروة الرأس – زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي هو زيت أساسي متوفر في متاجر الأطعمة الصحية، وله خصائص مضادة للميكروبات، ومضادة للفطريات، ومطهرة. كما أن لها تأثيرات مضادة للالتهابات. يمكن أن يسبب زيت شجرة الشاي تهيجًا للجلد، لذلك من المهم استخدامه باعتدال أو تخفيفه قبل الاستخدام.

جرب إضافة 10-20 قطرة من زيت شجرة الشاي إلى شامبو خفيف أو امزجه بزيت الزيتون ودلكه مباشرة في فروة رأسك. يمكن أن يساعد زيت شجرة الشاي في تقليل أو القضاء على الحكة المرتبطة بقشرة الرأس والتهاب الجلد الدهني وقمل الرأس. لا ينبغي أبدًا تناول زيت شجرة الشاي.

شامبو بيريثيون الزنك

ووجد أن الأشخاص الذين يعانون من قشرة الرأس والتهاب الجلد الدهني لديهم أكثر من ضعف كمية الهيستامين على جلد الرأس مثل أولئك الذين لا يعانون من حكة في فروة الرأس. حللت الدراسة تأثير الشامبو المحتوي على بيريثيون الزنك على مستويات الهيستامين. المشاركون الذين يعانون من حكة فروة الرأس والذين استخدموا شامبو بيريثيون الزنك لديهم انخفاض كبير في مستويات الهستامين وشدة الحكة.

هذه الأنواع من الشامبو متاحة بسهولة في الصيدليات ومنافذ البيع بالتجزئة الأخرى. تختلف كمية بيريثيون الزنك في كل شامبو حسب العلامة التجارية، لذلك قد تحتاج إلى تجربة عدة أنواع للعثور على الأفضل لك.

قد يجد بعض الناس أن غسل الشعر بالشامبو يوميًا يوفر أقصى قدر من الراحة. قد يجد البعض الآخر هذا الجفاف على فروة الرأس. قد يجدون راحة أكبر لحكة فروة الرأس عن طريق الغسل كل بضعة أيام بدلاً من اليوم.

يمكن أن يكون هذا النوع من الشامبو مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الحكة بسبب الحساسية، والتي تؤدي إلى زيادة مستويات الهيستامين. بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على الهيستامين، يقلل بيريثيون الزنك أيضًا من نمو الخميرة. هذا هو السبب .

العلاجات المنزلية لحكة فروة الرأس – حمض الساليسيليك

الشامبو الذي يحتوي على حمض الساليسيليك فعال في علاج حكة فروة الرأس والتهاب الجلد الدهني. حمض الساليسيليك هو حمض بيتا هيدروكسي موجود في الأوراق دائمة الخضرة ولحاء شجرة الصفصاف البيضاء. لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم. كما أنه قادر على إحداث قشور في الجلد، مما قد يجعله فعالًا بشكل خاص في البقع المتقشرة والحكة المرتبطة بالصدفية.

يمكن أن تختلف قوة الشامبو الذي يحتوي على هذا المكون، لذا تأكد من قراءة الملصقات واتباع تعليمات الاستخدام المتوفرة. تتطلب بعض أنواع الشامبو التي تحتوي على حمض الساليسيليك تدليكًا خفيفًا لفروة الرأس أثناء الاستخدام، يتكرر يوميًا أو يوميًا تقريبًا. يمكن العثور على الشامبو الذي يحتوي على هذا المكون في متاجر الأطعمة الصحية وعلى الإنترنت وفي الصيدليات.

يجب عدم استخدام حمض الساليسيليك من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الأسبرين.

شامبو كيتوكونازول

الكيتوكونازول عامل مضاد للفطريات. إنه فعال في تقليل خميرة الملاسيزية. هذه الفطريات يمكن أن تغزو فروة الرأس وتسبب التهاب الجريبات الملاسيزية أو صدفية فروة الرأس. يتوفر بوصفة طبية بالإضافة إلى أحد المكونات في بعض أنواع الشامبو.

يمكن أن يقلل شامبو الكيتوكونازول من قشرة الرأس والبقع المتقشرة والحكة الناتجة عن التهاب الجلد الدهني. قد يحتوي على 1 أو 2 في المائة من الكيتوكونازول كعنصر نشط. قد يتطلب ذلك تقنيات استخدام مختلفة، مثل الشامبو اليومي أو الشامبو كل يوم.

لا تستخدم الكيتوكونازول على الجروح المفتوحة أو الجلد المتورم.

كبريتيد السيلينيوم

كبريتيد السيلينيوم دواء مضاد للعدوى يستخدم لعلاج التهاب الجلد الدهني. يعمل عن طريق إبطاء نمو الخميرة على فروة الرأس. يتوفر على شكل شامبو وغسول. يمكن وصفه من قبل طبيبك أو العثور عليه في المنتجات المعدة تجاريًا.

الجرعة الموصى بها هي وصفة طبية من كبريتيد السيلينيوم لأول أسبوعين، تليها مرة واحدة في الأسبوع لمدة تصل إلى شهر. إذا كنت تستخدم منتجًا تم شراؤه من المتجر يحتوي على كبريتيد السيلينيوم، فتأكد من اتباع إرشادات الملصق. توقف عن الاستخدام في حالة حدوث تهيج أو تفاقم الأعراض.

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هل هناك مخاطر وآثار جانبية

إذا لم تتحسن الأعراض الخاصة بك أو إذا ساءت، تحدث إلى طبيبك حول العلاج الطبي. قد يكون أكثر كفاءة.

يمكن للزيوت الأساسية والمكونات النشطة في الشامبو أن تهيج الجلد المتورم أو التالف. لا تستخدم أي عنصر من المعروف أن لديك حساسية تجاهه. لا تعالج الأطفال بأي منتج حتى يوافق عليه طبيب الأطفال.

حكة فروة الرأس هي شكوى شائعة لها أسباب متعددة. غالبًا ما يمكن علاجه في المنزل، ولكنه يتطلب أحيانًا علاجًا طبيًا. إذا لم تختف الأعراض بسهولة أو في غضون أسابيع قليلة، فتحدث إلى طبيبك حول السبب الكامن وراء حكة فروة الرأس وأفضل طريقة لعلاجها.