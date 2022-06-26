العلاجات المنزلية للتخلص من السيليوليت

العلاجات المنزلية للتخلص من السيلوليت يعتبر السيلوليت مشكلة شائعة لدى معظم النساء، وهو ليس أكثر من تراكم للدهون ولا يمكن اعتباره حالة طبية ضارة.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 85٪ من جميع النساء البالغات من العمر 21 عامًا أو أكبر لديهن السيلوليت. إنه ليس شائعًا عند الرجال.

يمكن أن يتطور السيلوليت على الفخذين لأن المنطقة تحتوي بشكل طبيعي على المزيد من الأنسجة الدهنية. تشمل عوامل الخطر الأخرى لتطوير السيلوليت ما يلي

سن

الإستروجين

تاريخ العائلة

التهاب الأنسجة

زيادة الأنسجة الدهنية الناتجة عن زيادة الوزن

فقدان الكولاجين

ضعف الدورة الدموية (مشكلة شائعة في الساقين)

ضعف التصريف اللمفاوي

البشرة الرقيقة (الطبقة الخارجية من الجلد)

في حين أن السيلوليت في الفخذ يمكن أن يكون محبطًا، من حيث الصحة العامة، فلا حرج في الحصول عليه. ومع ذلك، فمن المفهوم أن العديد من النساء يرغبن في التخلص منهن.

هناك عدد من العلاجات والتمارين المنزلية للتخلص من هذه الحالة، ولكن المفتاح هو تحديد ما إذا كانت هذه الحلول ترقى إلى مستوى المطلوب.

العلاجات المنزلية للتخلص من السيلوليت

فيما يلي العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تقليل ظهور السيلوليت.

# 1 وصفات لإزالة السيلوليت من الأرداف – التدليك

يمكن إجراء التدليك في المنزل أو بمساعدة معالج تدليك محترف. للتدليك فوائد عديدة، خاصة على الجسم العقلي، ويمكنه تقليل السيلوليت.

تقدم كريمات التدليك نفس الفوائد، لكن المكون الرئيسي هو عملية التدليك. لا يمكنك استخدام كريم وتتوقع أن يزول السيلوليت من تلقاء نفسه.

اعلم أيضًا أن جلسة تدليك واحدة لن تساعدك في علاج السيلوليت. يجب تكرار العملية باستمرار لتحقيق النتائج المرجوة والمحافظة عليها.

# 2 ببتيدات الكولاجين النشطة بيولوجيًا

وجدت إحدى الدراسات تحسنًا في السيلوليت لدى النساء اللائي تناولن ببتيدات الكولاجين النشطة بيولوجيًا. أعطيت هذه المكملات للنساء بأوزان صحية وغير صحية على مدى ستة أشهر. بشكل عام، كان هناك انخفاض ملحوظ في السيلوليت على الفخذين.

# 3 العلاجات المنزلية للتخلص من السيلوليت – اذهب للظلام

ربما يكون الإجراء الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتقليل ظهور السيلوليت هو استخدام مستحضرات التسمير الذاتي. غالبًا ما يكون السيلوليت أقل وضوحًا على درجات لون البشرة الداكنة. للحصول على أفضل النتائج، قشري فخذيك قبل التسمير الذاتي لضمان تطبيق أكثر تجانسًا.

# 4 وصفات للقضاء على السيلوليت من الأرداف – اشرب المزيد من الماء

شرب الماء هو خيار آخر غير مكلف يمكن أن يساعد في علاج السيلوليت. هذا لا يحافظ على رطوبتك فحسب، بل يساعد الماء أيضًا في طرد السموم التي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الدهون. يمكن أن يساعد الماء أيضًا في تعزيز الدورة الدموية والتدفق اللمفاوي.

# 5 علاج السيلوليت بالفخذين – انقاص الوزن

يساعد فقدان الوزن أيضًا بعض الأشخاص المصابين بالسيلوليت. يمكن أن يقلل فقدان الدهون الزائدة في الجسم بشكل طبيعي من ظهور السيلوليت.

إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فقد تجد أن الأكل الصحي وممارسة الرياضة يمكن أن تساعد في تقليل السيلوليت في فخذيك. فكر في بعض التمارين التي تحدثت عنها في القسم التالي.

تمارين للتخلص من السيلوليت

يمكن لبعض تمارين الساق أن تساعد في شد الجلد حول الفخذ. هذا يؤدي إلى تقليل السيلوليت. ممارسة الرياضة ليست الطريقة النهائية للتخلص من السيلوليت على الفخذين، ولكن تقوية العضلات وشد الجلد يمكن أن يقلل من المظهر السيئ للسيلوليت.

إليك بعض التمارين التي قد ترغب في تجربتها للتخلص من السيلوليت

# 1 القرفصاء

قف بعيدًا وتأكد من أن أصابع قدميك تشير إلى الأمام. اخفض نفسك كما لو كنت جالسًا على كرسي، وتأكد من أن ركبتيك وأصابع قدميك متوازنة. اضغط للعودة إلى وضع البداية، ثم كرر.

# 2 القفز القرفصاء

تمارين للتخلص من السيلوليت

إنها خطوة وراء القرفصاء العادي. التحدي الإضافي هو القفز حتى النهاية

قم بأداء القرفصاء بانتظام. تقفز على أصابع قدميك.

# 3 خطوات

تمارين للتخلص من السيلوليت

قف أمام مقعد قوي أو صندوق تمارين. ثم تخطو عليها، وقدمي قدمًا واحدة في كل مرة. هدم في نفس النمط. كرر.

# 4 ارتداد المؤخرة / الساق

تمارين للتخلص من السيلوليت

ضع يديك وركبتيك على الأرض في وضع رباعي. مد ساق واحدة خلفك، مع التركيز على استخدام المؤخرة والفخذين. اخفض ساقك وكرر التمرين على الجانب الآخر.

# 5 جنبًا إلى جنب

نقف معًا. اندفع جانبًا واحدًا في كل مرة، مع الضغط على عضلات الفخذ الداخلية والخارجية. عد إلى المركز وكرر على الجانب الآخر.

نصائح للتخلص من السيلوليت

تتيح لك جميع التمارين المذكورة أعلاه استخدام وزن جسمك لصالحك. يمكنك أيضًا تضمين الدمبل على النحو الذي تراه مناسبًا.

يجب أن تكرر 12-15 عدة في كل مرة.

يمكنك زيادة الأوزان أو التكرارات كلما أصبحت أقوى.

تأكد من التمدد قبل وبعد التمرين لتجنب إجهاد العضلات وتمزقها.

اهدف إلى 2-3 جلسات في الأسبوع، 30 دقيقة في كل مرة.

بدلاً من التركيز على تمرين واحد فقط، قم بعمل تمرين روتيني منتظم يجمع بين تمارين الأيروبيك وتمارين القوة. تساعدك الأنشطة الهوائية على حرق الدهون، بينما تساعد تمارين القوة على بناء العضلات وتساعد على مرونة الجلد بشكل عام.

يمكن أن تساعد كل هذه العوامل مجتمعة في تحسين السيلوليت في الفخذ.

تتضمن بعض التمارين التي يمكن أن تساعد في حرق الدهون

دراجة هوائية

الرقص

رحلة

سباحة

ماشيا

المفتاح هنا هو العثور على نشاط تستمتع به حقًا وتلتزم به. إذا كنت جديدًا في ممارسة الرياضة، فتأكد من استشارة طبيبك قبل أن تبدأ. تغيير نمط الحياة هو أفضل رهان لك.

لسوء الحظ، لا توجد طريقة للوقاية من السيلوليت، وفقًا للجمعية الأمريكية لجراحة الجلد. إنها حالة شائعة ويزداد الخطر مع تقدم العمر.

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على الرغم من أنه لا يمكنك التحكم في عمرك، إلا أنه يمكنك إجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد في تقليل الكمية الموجودة على فخذيك.