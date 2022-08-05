العلاوة السنوية للعسكريين 1444 وسلم الرواتب الجديد ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يؤدون الالتحاق بوظائف الخاصة بوزارة الدفاع والأجهزة العسكرية في المملكة العربية السعودية حول العلاوة السنوية للعسكريين 1444 وسلم الرواتب الحديث ، حيث تعد المملكة السعودية من الدول التي تهتم بعملية التوظيف في المجال الأمني والعسكري ، و توضح الجهات المختصة العلاوة السنوية للعسكريين ، تابعوا معنا .

تعديل رواتب العسكريين في السعودية

تمّ اعتماد التحديث الأخير لرواتب العسكريين في المملكة العربية السعوديّة عبر رئاسة مجلس الوزراء، التي تُعتبر الجهة الناظمة لوزارات الدّولة، حيث تمّ اعتماد جملة من القرارات والمواد للوائح نظام خدمة الضباط ونظام خدمة العسكريين الأفراد في الجيش والقوّات المسلّحة السّعوديّة أو أي من الأجهزة الأمنية الأخرى التي تتبع إلى وزارة الداخليّة أو وزارة الدفاع أو الحرس الوطني وغيرها من الوزارات التي تعمل بالنظام العسكري في المملكة، حيث نصّت التعديلات على صرف بدل عن خدمات كل من الضابط وعسكري الأفراد بما يتوافق مع خبرته ودرجته الوظيفية، وبما يتناسب مع معدّل الخطر ومكان أداء الخدمة.

جدير بالذّكر أنّ العلاوات السنويّة للسادة الضباط والعسكريين يتم اعتمادها بالاستناد على عدد من المعايير وأبرزها الرتبة العسكرية للفرد أو الضابط، ويتم منح هذا المبلغ بالإضافة إلى قيمة الراتب الأساسيّة في مواعيد محدّدة وثابتة ويتم أيضًا تحديد راتب الضّابط والفرد العسكري العامل في القوات المسلّحة السّعوديّة وفق سلّم رواتب القوات المسلحة الصّادر عن وزارة الدفاع والذي يستند على آخر التحديثات في نظام خدمة الضابط ونظام خدمة العسكريين الأفراد في المملكة العربية السّعوديّة.

العلاوة السنوية للعسكريين 1444

تقوم وزارة الدفاع بمنح الأفراد والضّباط العاملين في القوّات العسكريّة السّعوديّة جملة من العلاوات التي يتم إضافتها إلى راتب العسكري بشكل سنوي، ويتم الاعتماد في قيمة تلك العلاوات على معايير محدّدة أبرزها الرتبة العسكرية التي تُحدّد بالمؤهل العلمي الذي يحمله الضّابط أو العسكري الفرد في القوّات المسلّحة، وجاءت وفق البيانات الموضّحة في الجداول التالية.

العلاوة السنوية للعسكريين الضباط 1444

إنّ قيمة العلاوة السنويّة التي يحصل عليها العسكري الضّابط في القوات السعوديّة تتراوح بين 380 (ريالاً سعوديًا) وتصل حتّى 730 (ريالاً سعوديًا)، والتي نصّت قواعد تحديدها على رتبة الضابط، وجاءت وفق الجدول التالي

رتبة الضابط العسكري قيمة العلاوةالسنوية الملازم في القوات السعودية 380 (ريالاً سعوديًا) الملازم في القوات السعودية 440 (ريالاً سعوديًا) النقيب في القوات السعودية بين 265 و495 (ريالاً سعوديًا) الرائد في القوات السعودية 265 (ريالاً سعوديًا) المقدم في القوات السعودية 470 (ريالاً سعوديًا) العقيد في القوات السعودية 590 (ريالاً سعوديًا) العميد في القوات السعودية 650 (ريالاً سعوديًا) اللواء في القوات السعودية 730 (ريالاً سعوديًا)

العلاوة السنوية للعسكريين الأفراد 1444

إنّ قيمة العلاوة السنويّة التي يحصل عليها العسكري الجندي في القوات السعوديّة تتراوح بين 130 (ريالاً سعوديًا) وتصل حتّى 360 (ريالاً سعوديًا)، والتي نصّت قواعد تحديدها على رتبة الجندي، وجاءت وفق الجدول التالي

رتبة الفرد العسكري العلاوة السنوية الجندي في البحرية السعودية 130 (ريالاً سعوديًا) الجندي الأول في البحرية السعودية 145 (ريالاً سعوديًا) العريف في البحرية السعودية 175 (ريالاً سعوديًا) وكيل الرقيب في البحرية السعودية 210 (ريالاً سعوديًا) الرقيب في البحرية السعودية 250 (ريالاً سعوديًا) الرقيب الأول في البحرية السعودية 300 (ريالاً سعوديًا) رئيس الرقباء في البحرية السعودية 360 (ريالاً سعوديًا)

بدلات وعلاوات العسكريين في الوظائف الصحية 1444

يتم منح الضابط الطبيب أو الفني أو الصيدلي العامل في إحدى الوظائف العسكرية الصحيّة التابعة إلى وزارة الدفاع أو الحرس الوطني أو غيرها من الوزارات العسكريّة علاوات سنوية محدّدة بالجداول الآتية

بدلات ضباط وأطباء وصيادلة عسكريين 1444

يتم تنظيم جداول محدّدة للبدلات الصادرة بحق العسكريين الضباط في الوظائف الصحيّة عن وزارة الدفاع، وفق الجدول الآتي

مستوى الضابط ضابط طبيب استشاري ضابط طبيب نائب ضابط طبيب مقيم ضابط صيدلي استشاري ضابط صيدلي أول الضابط صيدلي المستوى (1) 820 (ريالاً سعوديًا) 650 (ريالاً سعوديًا) 585 (ريالاً سعوديًا) 595 (ريالاً سعوديًا) 560 (ريالاً سعوديًا) 520 (ريالاً سعوديًا) المستوى (2) 905 (ريالاً سعوديًا) 725 (ريالاً سعوديًا) 650 (ريالاً سعوديًا) 665 (ريالاً سعوديًا) 595 (ريالاً سعوديًا) 560 (ريالاً سعوديًا) المستوى (3) 980 (ريالاً سعوديًا) 800 (ريالاً سعوديًا) 725 (ريالاً سعوديًا) 725 (ريالاً سعوديًا) 665 (ريالاً سعوديًا) 595 (ريالاً سعوديًا) المستوى (4) 1060 (ريالاً سعوديًا) 875 (ريالاً سعوديًا) 800 (ريالاً سعوديًا) 795 (ريالاً سعوديًا) 725 (ريالاً سعوديًا) 665 (ريالاً سعوديًا) المستوى (5) 1140 (ريالاً سعوديًا) 945 (ريالاً سعوديًا) 875 (ريالاً سعوديًا) 865 (ريالاً سعوديًا) 795 (ريالاً سعوديًا) 725 (ريالاً سعوديًا) المستوى (6) 1220 (ريالاً سعوديًا) 1020 (ريالاً سعوديًا) 945 (ريالاً سعوديًا) 935 (ريالاً سعوديًا) 865 (ريالاً سعوديًا) 795 (ريالاً سعوديًا) المستوى (7) 1315 (ريالاً سعوديًا) 1095 (ريالاً سعوديًا) 1020 (ريالاً سعوديًا) 1010 (ريالاً سعوديًا) 935 (ريالاً سعوديًا) 865 (ريالاً سعوديًا)

بدلات ضباط أخصائيين ومساعدين صحيّين عسكريين 1444

تبدئ قيمة بدلات وعلاوات هذه الفئة من العسكريين السعوديين مع علاوة 560 (ريالاً سعوديًا) وتصل حتّى 700 (ريالاً سعوديًا)، وجاءت موضّحة وفق البيانات المنصوص عليها في الجدول التالي

مستوى الضابط الضابط الأخصائي الاستشاري الضابط الأخصائي الأوّل الضابط الأخصائي الضابط الفنّي الضابط المساعد الصحّي المستوى (1) 560 (ريالاً سعوديًا) 520 (ريالاً سعوديًا) 485 (ريالاً سعوديًا) 450 (ريالاً سعوديًا) 370 (ريالاً سعوديًا) المستوى (2) 595 (ريالاً سعوديًا) 560 (ريالاً سعوديًا) 520 (ريالاً سعوديًا) 480 (ريالاً سعوديًا) 405 (ريالاً سعوديًا) المستوى (3) 665 (ريالاً سعوديًا) 595 (ريالاً سعوديًا) 560 (ريالاً سعوديًا) 515 (ريالاً سعوديًا) 450 (ريالاً سعوديًا) المستوى (4) 725 (ريالاً سعوديًا) 665 (ريالاً سعوديًا) 595 (ريالاً سعوديًا) 550 (ريالاً سعوديًا) 480 (ريالاً سعوديًا) المستوى (5) 795 (ريالاً سعوديًا) 725 (ريالاً سعوديًا) 665 (ريالاً سعوديًا) 630 (ريالاً سعوديًا) 550 (ريالاً سعوديًا) المستوى (6) 865 (ريالاً سعوديًا) 795 (ريالاً سعوديًا) 725 (ريالاً سعوديًا) 700 (ريالاً سعوديًا) 630 (ريالاً سعوديًا) المستوى (7) 935 (ريالاً سعوديًا) 865 (ريالاً سعوديًا) 795 (ريالاً سعوديًا) 775 (ريالاً سعوديًا) 700 (ريالاً سعوديًا)

شاهد أيضًا

سلم الرواتب الجديد للعسكرين في السعودية 1444

يتم تحديد قيمة رواتب العسكريين في المملكة العربية السعوديّة بالاستناد على الرتبة العسكريّة والدرجة الوظيفيّة، ويتم اعتماد سلّم خاص للعسكرين الأفراد في القوات المسلحة، والعسكريين الضباط، وجاءت رواتب العسكريين وفق آخر التحديثات المعمول بها لعام 1444 هــ، وفق الآتي

سلم رواتب الضباط العسكريين الجديد 1444

تبدئ رواتب الضباط في القوات المسلحة السعوديّة برتبة الملازم مع راتب 7590 (ريالاً سعوديًا) وتنته مع رتبة اللواء براتب 28690 (ريالاً سعوديًا)، وجاءت تلك الرواتب حسب آخر التحديثات المعمول بها في نظام خدمة الضباط، على الشّكل الموضّح بالجدول الآتي

درجة الضابط العسكري ملازم في القوات السعوديّة ملازم أول في القوات السعوديّة نقيب في القوات السعوديّة رائد في القوات السعوديّة مقدم في القوات السعوديّة عقيد في القوات السعوديّة عميد في القوات السعوديّة لواء في القوات السعوديّة الدرجة (1) 7590 (ريالاً سعوديًا) 8835 (ريالاً سعوديًا) 10600 (ريالاً سعوديًا) 13515 (ريالاً سعوديًا) 14645 (ريالاً سعوديًا) 16520 (ريالاً سعوديًا) 18805 (ريالاً سعوديًا) 21390 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (2) 7970 (ريالاً سعوديًا) 9275 (ريالاً سعوديًا) 11095 (ريالاً سعوديًا) 13780 (ريالاً سعوديًا) 15115 (ريالاً سعوديًا) 17110 (ريالاً سعوديًا) 19455 (ريالاً سعوديًا) 22120 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (3) 8350 (ريالاً سعوديًا) 9715 (ريالاً سعوديًا) 11590 (ريالاً سعوديًا) 14045 (ريالاً سعوديًا) 15585 (ريالاً سعوديًا) 17700 (ريالاً سعوديًا) 20105 (ريالاً سعوديًا) 23580 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (4) 8730 (ريالاً سعوديًا) 10155 (ريالاً سعوديًا) 12085 (ريالاً سعوديًا) 14310 (ريالاً سعوديًا) 16055 (ريالاً سعوديًا) 18290 (ريالاً سعوديًا) 20755 (ريالاً سعوديًا) 23580 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (5) 9110 (ريالاً سعوديًا) 10595 (ريالاً سعوديًا) 12580 (ريالاً سعوديًا) 14575 (ريالاً سعوديًا) 16525 (ريالاً سعوديًا) 18880 (ريالاً سعوديًا) 21405 (ريالاً سعوديًا) 24310 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (6) 9490 (ريالاً سعوديًا) 11035 (ريالاً سعوديًا) 13075 (ريالاً سعوديًا) 14840 (ريالاً سعوديًا) 16995 (ريالاً سعوديًا) 19470 (ريالاً سعوديًا) 22055 (ريالاً سعوديًا) 25040 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (7) 9870 (ريالاً سعوديًا) 11475 (ريالاً سعوديًا) 13570 (ريالاً سعوديًا) 15105 (ريالاً سعوديًا) 17465 (ريالاً سعوديًا) 20060 (ريالاً سعوديًا) 22705 (ريالاً سعوديًا) 25770 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (8) 10250 (ريالاً سعوديًا) 11915 (ريالاً سعوديًا) 13835 (ريالاً سعوديًا) 15370 (ريالاً سعوديًا) 17935 (ريالاً سعوديًا) 20650 (ريالاً سعوديًا) 23355 (ريالاً سعوديًا) 26500 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (9) 10630 (ريالاً سعوديًا) 12355 (ريالاً سعوديًا) 14100 (ريالاً سعوديًا) 15635(ريالاً سعوديًا) 18405 (ريالاً سعوديًا) 21240 (ريالاً سعوديًا) 24005 (ريالاً سعوديًا) 27230 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (10) 11010 (ريالاً سعوديًا) 12795 (ريالاً سعوديًا) 14365 (ريالاً سعوديًا) 15900 (ريالاً سعوديًا) 18875 (ريالاً سعوديًا) 21830 (ريالاً سعوديًا) 24655 (ريالاً سعوديًا) 27960 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (11) 11390 (ريالاً سعوديًا) 13235 (ريالاً سعوديًا) 14630 (ريالاً سعوديًا) 16165 (ريالاً سعوديًا) 19345 (ريالاً سعوديًا) 22420 (ريالاً سعوديًا) 25305 (ريالاً سعوديًا) 28690 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (12) 11770 (ريالاً سعوديًا) 13675 (ريالاً سعوديًا) 14895 (ريالاً سعوديًا) 16430 (ريالاً سعوديًا) 19815 (ريالاً سعوديًا) 23010 (ريالاً سعوديًا) 25955 (ريالاً سعوديًا) ___ __ ___ الدرجة (13) 12150 (ريالاً سعوديًا) 14115 (ريالاً سعوديًا) 15160 (ريالاً سعوديًا) 16695 (ريالاً سعوديًا) 20285 (ريالاً سعوديًا) 23600 (ريالاً سعوديًا) ___ __ ___ ___ __ ___ الدرجة (14) 12530 (ريالاً سعوديًا) 14555 (ريالاً سعوديًا) 15425 (ريالاً سعوديًا) 16960 (ريالاً سعوديًا) 20755 (ريالاً سعوديًا) ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ الدرجة (15) 12910 (ريالاً سعوديًا) 14995 (ريالاً سعوديًا) 15690 (ريالاً سعوديًا) 17225 (ريالاً سعوديًا) ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___

سلم رواتب الافراد العسكريين الجديد 1444

تبدئ رواتب الافراد العسكريين في القوات المسلحة السعوديّة مع رتبة جندي براتب 3220 (ريالاً سعوديًا) وتنته مع رتبة رئيس رقباء براتب 12255 (ريالاً سعوديًا)، وفق ما نصّت عليه التحديثات الأخيرة المعمول بها، وجاءت وفق الآتي

درجة الجندي العسكري جندي في القوات السّعوديّة جندي أول في القوات السّعوديّة عريف في القوات السّعوديّة وكيل رقيب في القوات السّعوديّة رقيب في القوات السّعوديّة رقيب أول في القوات السّعوديّة رئيس رقباء في القوات السّعوديّة الدرجة (1) 3220 (ريالاً سعوديًا) 3395 (ريالاً سعوديًا) 3765 (ريالاً سعوديًا) 4455 (ريالاً سعوديًا) 5260 (ريالاً سعوديًا) 6180 (ريالاً سعوديًا) 7215 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (2) 3350 (ريالاً سعوديًا) 3540 (ريالاً سعوديًا) 3940 (ريالاً سعوديًا) 4665 (ريالاً سعوديًا) 5510 (ريالاً سعوديًا) 6480 (ريالاً سعوديًا) 7575 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (3) 3480 (ريالاً سعوديًا) 3685 (ريالاً سعوديًا) 4115 (ريالاً سعوديًا) 4875 (ريالاً سعوديًا) 5760 (ريالاً سعوديًا) 6780 (ريالاً سعوديًا) 7935 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (4) 3610 (ريالاً سعوديًا) 3830 (ريالاً سعوديًا) 4290 (ريالاً سعوديًا) 5080 (ريالاً سعوديًا) 6010 (ريالاً سعوديًا) 7080 (ريالاً سعوديًا) 8295 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (5) 3740 (ريالاً سعوديًا) 3975 (ريالاً سعوديًا) 4465 (ريالاً سعوديًا) 5295 (ريالاً سعوديًا) 6260 (ريالاً سعوديًا) 7380 (ريالاً سعوديًا) 8655 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (6) 3870 (ريالاً سعوديًا) 4120 (ريالاً سعوديًا) 4640 (ريالاً سعوديًا) 5505 (ريالاً سعوديًا) 6510 (ريالاً سعوديًا) 7680 (ريالاً سعوديًا) 9015 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (7) 4000 (ريالاً سعوديًا) 4265 (ريالاً سعوديًا) 4815 (ريالاً سعوديًا) 5715 (ريالاً سعوديًا) 6760 (ريالاً سعوديًا) 7980 (ريالاً سعوديًا) 9375 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (8) 4130 (ريالاً سعوديًا) 4410 (ريالاً سعوديًا) 4990 (ريالاً سعوديًا) 5925 (ريالاً سعوديًا) 7010 (ريالاً سعوديًا) 8280 (ريالاً سعوديًا) 9735 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (9) 4260 (ريالاً سعوديًا) 4555 (ريالاً سعوديًا) 5165 (ريالاً سعوديًا) 6135 (ريالاً سعوديًا) 7260 (ريالاً سعوديًا) 8580 (ريالاً سعوديًا) 10095 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (10) 4390 (ريالاً سعوديًا) 4700 (ريالاً سعوديًا) 5340 (ريالاً سعوديًا) 6345 (ريالاً سعوديًا) 7510 (ريالاً سعوديًا) 8880 (ريالاً سعوديًا) 10455 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (11) 4520 (ريالاً سعوديًا) 4845 (ريالاً سعوديًا) 5515 (ريالاً سعوديًا) 6555 (ريالاً سعوديًا) 7760 (ريالاً سعوديًا) 9180 (ريالاً سعوديًا) 10815 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (12) 4650 (ريالاً سعوديًا) 4990 (ريالاً سعوديًا) 5690 (ريالاً سعوديًا) 6765 (ريالاً سعوديًا) 8010 (ريالاً سعوديًا) 9480 (ريالاً سعوديًا) 11175 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (13) 4780 (ريالاً سعوديًا) 5135 (ريالاً سعوديًا) 5865 (ريالاً سعوديًا) 6975 (ريالاً سعوديًا) 8260 (ريالاً سعوديًا) 9780 (ريالاً سعوديًا) 11535 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (14) 4910 (ريالاً سعوديًا) 5280 (ريالاً سعوديًا) 6040 (ريالاً سعوديًا) 7185 (ريالاً سعوديًا) 8510 (ريالاً سعوديًا) 10080 (ريالاً سعوديًا) 11895 (ريالاً سعوديًا) الدرجة (15) 5040 (ريالاً سعوديًا) 5425 (ريالاً سعوديًا) 6215 (ريالاً سعوديًا) 7395 (ريالاً سعوديًا) 8760 (ريالاً سعوديًا) 10380 (ريالاً سعوديًا) 12255 (ريالاً سعوديًا)

متى موعد العلاوة السنوية 2022

إنّ موعد العلاوة السنويّة الذي تمّ اعتماده سنويًا لنزولها في حسابات الموظّفين يكون مع بداية العام الميلادي الجديد ويوافق يوم السبت 01/من شهر يناير كانون الثاني/لعام 2022 ميلادي الموافق 28/من شهر جمادى الأولى /لعام 1443 هــ، وهو ما يوافق مرور عام كامل على صرف آخر علاوة سنويّة ماضية، حيث تختلف قيمة العلاوة السنويّة وفق ما قمنا بإيضاحه عبر السّطور والفقرات السابقة، ويتم إضافتها إلى حساب العسكري بالإضافة إلى راتبه الأساسي مع هذا التاريخ بشكل سنوي، ويتم تحديثها مع التحديثات الأخيرة للرواتب.

رابط موقع وزارة الدفاع السعودية my.gov.sa

تُعتبر وزارة الدفاع إحدى أبرز وأهم الوزارات السياديّة في المملكة العربيّة السعوديّة، وهي الوزارة المعنيّة بتنظيم كافّة أمور القطّاعات العسكريّة في المملكة بما يتوافق مع الشّواغر في المواعيد المحدّدة، ويمكن زيارة الموقع الرّسمي لوزارة الدفاع عبر الرابط “” الذي يمكن من خلاله الاستفسار عن جميع الأمور قبيل تقديم طلب الالتحاق في الفترات المُعلن عنها.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم حول العلاوة السنوية للعسكريين 1444 وسلم الرواتب الجديد ، والموعد الخاص بالنزول لتلك العلاوات السنوية ، و بدلات وعلاوات العسكريين في الوظائف الصحية ، وتعد تلك من الأمور التي تهتم بها وزارة الدفاع للحفاظ على قوة الجيش .