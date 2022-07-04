العلا الوجهة السياحية الفريدة المثلى في الصيف

إن روعة العلا التي لا تضاهى والطقس المعتدل بعد الظهر وانخفاض الرطوبة خلال أشهر الصيف تجعلها وجهة سياحية فريدة من نوعها، وقد أطلقت المدينة الثقافية والتاريخية المحفوظة بشكل مذهل برنامجًا صيفيًا يقدم عروضًا خاصة ومغامرات مثيرة ومناظر طبيعية خلابة وتراث غني. .

الصيف في العلا

تصل درجة الحرارة في العلا عند الغسق إلى حوالي 5 درجات مئوية، كما أنها تتميز بانخفاض الرطوبة خلال أشهر الصيف، مما يجعلها وجهة فريدة في هذا الموسم.

خلال النهار توفر الواحة الخضراء الظل وتصبح مكانا للراحة والاسترخاء، وفي الليل تسمح لك السماء الصافية برؤية النجوم، كما يمكنك الاستمتاع بعروض الوجهات السياحية من المواقع التراثية القديمة التي تكشف عن التاريخ والمخفي خبرة. مغامرات مثيرة تثير الأدرينالين.

5 أسباب تدفعك لزيارة العلا في الصيف

أوردت التايمز عدة أسباب قد تشجعك على زيارة المدينة السعودية الخلابة، وهي

1- الهروب من الرطوبة

كانت العلا جنة الرحالة لعدة قرون، حيث تفسح الجبال الجميلة التي يتكون منها وادي العلا المجال لمناخ أكثر اعتدالًا، مما يجعل من الممكن تناول العشاء في الهواء الطلق في المساء والصباح أو التنزه وركوب الخيل عبر المناظر الطبيعية الخلابة.

2- زخات الشهب الصيفية

مع سماء صافية في المدينة السعودية، على عكس المدن العربية الكبيرة الأخرى، تتيح لك رؤية النجوم المتلألئة وزخات النيازك.

3- العودة إلى الطبيعة الأم

تجعلك طبيعة المدينة السعودية تشعر بالاسترخاء بعيدًا عن مراكز التسوق المزدحمة، بحيث يمكنك التأمل بسلام في حضن الطبيعة.

4- ملاذ سلام

تاريخياً، كانت العلا محطة مركزية للمسافرين المرهقين وكانت دائمًا مكانًا للراحة والاسترخاء، حتى تتمكن من الخروج من الروتين والانضمام إلى ملاذ الصحراء الهادئ.

5- تجارب غامرة

قم بالسير عبر Hidden Valley ودع ضوء القمر يرشدك عبر الكثبان الكهرمانية والأودية، وللحصول على أفضل المناظر في المنطقة، قم بجولة بطائرة هليكوبتر لتجربة ضخ الأدرينالين.