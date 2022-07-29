العملات الرقمية تبدأ رحلة صعود.. هل تسترد بيتكوين عافِيْتها

واصل سوق العملات المشفرة انتعاشه لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

يوم الأربعاء الماضي، رفع الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪) إلَّى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و 2.50٪.

هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام، والثانية فِيْ الشهرين الماضيين.

يتم تداول Bitcoin بسعر 24120 دولارًا أمريكيًا بينما يبلغ سعر Ethereum 1740 دولارًا أمريكيًا، و XRP عَنّْد 0.3706 دولار أمريكي، وفقًا لمنصة التشفِيْر.

التشفِيْر الخريف

تشير المقايضات المرتبطة بمواعيد اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى أن الأسواق تتوقع ذروة فِيْ تكاليف الاقتراض فِيْ نهاية العام وخفضًا لسعر الفائدة فِيْ عام 2023، وهُو ما سيكون أكثر ملاءمة للأصول الرقمية لأنها تعتمد بشكل كبير على السيولة.

قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق فِيْ Oanda، إن قرار لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) قدم تفاؤلاً بأن نهاية التشديد تلوح فِيْ الأفق، وقد يؤدي ذلك إلَّى ارتفاع قوي فِيْ الأصول الخطرة التي ساعدت على رفع العملة المشفرة.

لكن نوبات مماثلة من تفاؤل المستثمرين سرعان ما تلاشت، بعد قرارات مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ مايو ويونيو الماضيين، حيث لا يزال العديد من المتنبئين متشككين فِيْ قدرة البنك المركزي الأمريكي على تخفِيْف التضخم، الذي سجل أعلى معدل له، وفقًا لـ “بلومبرج”.

تعد إمكانية حدوث المزيد من حالات الإفلاس بين مقرضي العملات المشفرة والمستثمرين إلَّى جانب التدقيق التنظيمي الأكثر صرامة بعد هبوط سوق العملات المشفرة هذا العام من بين المخاطر الأخرى للعملات المشفرة، حيث انخفضت عملة البيتكوين فِيْ أوائل عام 2022 منذ أن وصلت إلَّى 69000 دولار، وهُو أعلى سعر لها فِيْ ديسمبر. ديسمبر الماضي.

قال مايكل مورش، الرئيس التنفِيْذي لصندوق استثمار الأصول الرقمية ARK36 “قد يكون هناك مجال للارتفاع الآن، لكن هذا يعتمد على قوة الدولار”.

تحطم العملة المشفرة

تضررت العملات المشفرة بشدة من المخاوف من أن رفع أسعار الفائدة سينهِيْ عصر الأموال الرخيصة، حيث انخفضت أكبر عملة مشفرة فِيْ العالم من حيث القيمة السوقية، بيتكوين، بأكثر من 56 فِيْ المائة عَنّْ أعلى مستوى لهذا العام.

قدمت العديد من شركات العملات المشفرة أيضًا طلبات إفلاس أو اضطرت إلَّى طلب مدفوعات رأسمالية طارئة.

إفلاس صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة

أعلن صندوق التحوط للعملة المشفرة ومقره سنغافورة ثري أروز كابيتال (3AC) إفلاسه فِيْ 1 يوليو.

بعد أن كانت مهِيْمنة فِيْ سوق العملات المشفرة، بدا أن سقوط 3AC نابع من رهان خاسر على نجاح بيئة تشغيل Terra، والتي كانت نظام التشغيل لعملة terraUSD، والتي انهارت إلَّى أقل من سنت، وفقد هذا الرمز كل قيمته فِيْ مايو، مما أدى إلَّى خسارة نحو نصف تريليون دولار من سوق العملات المشفرة، وفقًا لرويترز.

لم تتمكن 3AC من تلبية طلبات الهامش من الأطراف المقابلة التي اقترضت منها، ونتيجة لذلك، قام مقرضو العملة المشفرة BlockFi و Genesis Trading بتصفِيْة مراكزهم مع الشركة، ويدعي دائنو 3AC أنهم مدينون بأكثر من 2.8 مليار دولار وفقًا لإيداعات المحكَمْة.

علقت شركة Celsius المقرضة للعملات الرقمية ومقرها نيوجيرسي عمليات السحب فِيْ 12 يونيو، وبعد شهر، تقدمت بطلب للإفلاس، حيث أدرجت عجزًا قدره 1.19 مليار دولار فِيْ ميزانيتها العمومية، والذي كان 3.25 مليار دولار فِيْ جولة تمويل فِيْ أكتوبر.

واجهت Celsius تعثرًا بسبب “الاستثمارات المعقدة” فِيْ سوق الأصول الرقمية بينما جذبت الشركة مستثمري التجزئة من خلال الوعد بعائدات سنوية تصل إلَّى 18.6٪، لكنها كافحت لتلبية عمليات الاسترداد مع انخفاض أسعار العملات المشفرة.

فِيْ أول جلسة استماع للإفلاس، قال محامو Celsius إن عمليات تعدين البيتكوين يمكن أن توفر طريقة للشركة لدفع العملاء، فِيْ إشارة واضحة على تحول أعمال الشركة من الاستثمار إلَّى تعدين العملات المشفرة.

وفِيْ الوقت نفسه، يقوم العديد من المنظمين فِيْ الولاية بالتحقيق فِيْ قرار Celsius بتعليق عمليات سحب العملاء.

كان مقرض Crypto Voyager، ومقره أيضًا فِيْ نيوجيرسي، نجمًا صاعدًا للعملات المشفرة، حيث بلغت قيمة الشركة الناشئة ما يقرب من 3.74 مليار دولار العام الماضي. لكن انهِيْار شركة 3AC وجه ضربة كبيرة للشركة، ورفعت Voyager مطالبات بأكثر من 650 مليون دولار ضد 3AC.

منصات انهِيْار

أعلنت شركة Voyager عَنّْ إفلاسها فِيْ 6 يوليو، وأبلغت عَنّْ امتلاكها 110 ملايين دولار نقدًا وأصولًا مشفرة.

أكدت شركة التأمين على الودائع الفِيْدرالية الأمريكية منذ ذلك الحين أنها تحقق فِيْ تسويق Voyager لحسابات الودائع لمشتريات العملات المشفرة التي أعلنت الشركة FDIC أنها مؤمنة.

عرضت FTX و Alameda Research شراء جميع الأصول والقروض الرقمية الخاصة بـ Voyager، باستثناء قروض صندوق 3AC، وتمكين عملاء Voyager من سحب أصولهم من حساب FTX الخاص بهم. ومع ذلك، رفضت Voyager لأنه كان عرضًا لخفض قيمة الشركة.

قدم مقرض العملة المشفرة ومقره سنغافورة، فولد، دعوى قضائية للحماية ضد دائنيه فِيْ 8 يوليو، بعد تعليق عمليات السحب قبل أيام.

تدين الشركة بحوالي 402 مليون دولار لدائنيها، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ The Block.

فِيْ مدونة يوم 11 يوليو، قال فولد إنه يناقش بيعًا محتملاً لمقرض العملة المشفرة Nexo ومقره لندن، بينما يستكشف فِيْ الوقت نفسه خيارات إعادة الهِيْكلة المحتملة.

وقع مقرض العملة المشفرة BlockFi صفقة فِيْ 1 يوليو مع FTX توفر للشركة تسهِيْلات ائتمانية قابلة للتجديد بقيمة 400 مليون دولار، وتتضمن خيارًا يمكّن FTX من شراء الشركة مقابل 240 مليون دولار فِيْ مواجهة زيادة عمليات السحب وضربة من 3AC.

تضررت شركة BlockFi بشدة من انهِيْار العملة المشفرة، حيث نفذت عدة إجراءات لخفض التكاليف فِيْ يونيو، بما فِيْ ذلك خفض موظفِيْها بنسبة 20٪ وخفض تعويضات التنفِيْذيين، بعد أن قدرت الشركة بـ 3 مليارات دولار فِيْ جولة تمويل العام الماضي.