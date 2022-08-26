العملات الرقمية “محظورة” فِيْ أفغانستان.. وأد فتنة “هرات”

فرض البنك المركزي الأفغاني حظرا على مستوى البلاد على تداول العملات الرقمية هذا الشهر، واعتقلت حركة طالبان الحاكَمْة العديد من المتعاملين فِيْه لخرقهم تعليمات حظر تداولها.

يأتي هذا القرار بعد أن لجأ بعض الأفغان إلَّى العملات الرقمية فِيْ محاولة للحفاظ على ثرواتهم وإبعادها عَنّْ متناول طالبان.

كَمْا تم استخدام هذه العملات على نطاق واسع كوسيلة لتهريب الأموال من وإلَّى الدول المعزولة عَنّْ النظام المصرفِيْ العالمي بسبب القيود المفروضة على طالبان.

ونقلت بلومبيرج نيوز عَنّْ سيد شاه السادات، رئيس قسم المباحث الجنائية فِيْ مقر الشرطة فِيْ مدينة هرات الأفغانية، قوله “لقد صدرت علينا أوامر من البنك المركزي بمنع جميع المتعاملين والأفراد ورجال الأعمال من التداول. العملات الرقمية المزيفة مثل العملة التي يشار إليها على نطاق واسع باسم (بيتكوين). ) “.

وأضاف فِيْ تصريحات هاتفِيْة أنه تم اعتقال 13 شخصًا، وأفرج عَنّْ معظمهم بكفالة، فِيْما تم إغلاق أكثر من عشرين شركة تتعامل فِيْ العملات الرقمية فِيْ هرات، وهُو ما وصل إلَّى حد الفتنة.

يشار إلَّى أن مدينة هرات هِيْ ثالث أكبر مدينة فِيْ أفغانستان، وتعتبر مركزًا لتداول العملات المشفرة، وتقع على بعد 120 كيلومترًا من الحدود الإيرانية.

وكانت طالبان قد أعلنت فِيْ فبراير الماضي أنها ستدرس إمكانية السماح بتداول العملات الرقمية وفق الممارسات المالية الإسلامية، فِيْ إطار جهُودها للبحث عَنّْ خيارات لإنعاش اقتصاد البلاد المنهار.