العملة التركية تواصل التراجع أمام الدولار إلَّى 18.20 ليرة

تراجعت العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلَّى مستوى قياسي بلغ 18.20 ليرة للدولار.

إنه أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022.

بشكل عام، ارتفع الدولار الأمريكي فِيْ التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول

اجتماع بنك جاكسون هُول المنتظر بفارغ الصبر، والذي قد يوفر المزيد من القرائن حول تشديد السياسة فِيْ المستقبل.

كان مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، يتداول بارتفاع 0.2٪ عَنّْد 108.623، أدنى بقليل من أعلى مستوى فِيْ عقدين من الزمن ويسير على الطريق الصحيح مع مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4٪.