العمل الدولية أجور العاملات في الصحة أقل من الرجال 24%

تتقاضى النساء العاملات في المجال الصحي أجوراً أقل من أجور الرجال في نفس المجال ؛ لأسباب غير مبررة أو مفهومة فيما يتعلق بالاختلاف في الأجور بين الجنسين.

وفقًا لآخر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، تتراوح فجوة الأجور بين الجنسين في حالة المساواة في التعليم والعمر ووقت العمل والكفاءة بين 2024 في المائة.

رسوم الممارسة الصحية

وأشار التقرير إلى أن النساء العاملات في المجال الصحي على مستوى العالم يمثلن حوالي 67٪ من إجمالي العمالة ويعانين من اضطهاد غير مبرر في الأجور في العديد من البلدان ؛ مشيرة إلى أن ذلك يتفق مع الاستنتاج بأن أجور النساء أقل في المناطق التي يسيطرون عليها.

ظروف العمل حول العالم

وقالت مديرة شروط العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية، الدكتورة مانويلا تومي، إن قطاع الصحة والرعاية يعاني من تدني الأجور بشكل عام، والفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين، وظروف العمل الصعبة للغاية.

وأضاف “إن التعافي الشامل والمستدام والمرن لن يكون ممكناً دون تعزيز قطاع الصحة والرعاية”. لن يكون من الممكن تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية دون تحقيق ظروف عمل أفضل وأكثر إنصافًا، بما في ذلك على مستوى الرواتب، للعاملين في مجال الصحة والرعاية، ومعظمهم من النساء “.

وتابع “حان الوقت لاتخاذ إجراءات سياسية قوية، بما في ذلك إقامة الحوار السياسي اللازم بين المؤسسات. نأمل أن يساعد هذا التقرير المفصل والمميز في تحفيز الحوار والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية “.