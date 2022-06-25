العمل الدولية تشيد بإنجازات السعودية في الصحة المهنية

أشادت منظمة العمل الدولية بإنجازات المملكة العربية السعودية في مجال السلامة والصحة المهنية، مسلطة الضوء على الجهود التي بذلتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومختلف الجهات ذات الصلة في السنوات الأخيرة. الأمر الذي يساهم بدوره في تحقيق تحولات إيجابية سريعة في مجال السلامة والصحة في العمل.

الانجازات والتطوير

أكدت المديرة الإقليمية للدول العربية بمنظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات أن المملكة حققت العديد من الإنجازات التي عززت تحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية وتقليل الحوادث والإصابات العمالية على المستوى الوطني مستوى. بما في ذلك تشكيل المجلس الوطني للسلامة والصحة في العمل. كما أشار إلى إعداد برنامج لتدريب وتوظيف الآلاف من المتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى تعاونها الوثيق مع منظمة العمل الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية. الصحة التي تبلورت نتائجها بتصديق المملكة مؤخراً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 120 لسنة 1964 م بشأن المعايير الصحية في التجارة والمكاتب.

بيئة العمل في المملكة

Cabe señalar que este elogio viene como un reflejo del interés del Reino en el entorno laboral en general y la seguridad y salud ocupacional en particular, ya que el Reino lanzó la iniciativa del Programa Nacional Estratégico para la Seguridad y Salud Ocupacional con el objetivo de mejorar العمل. شروط “أحد الأهداف الموكلة للوزارة ضمن برامج التحول الوطني لمواكبة رؤية المملكة 2030”. كما أطلقت الوزارة مبادرة تعزيز السلامة والصحة المهنية ضمن استراتيجية سوق العمل.

يعتبر إنشاء المجلس الوطني للسلامة والصحة في العمل كأول مجلس من نوعه في المنطقة أحد النتائج المهمة لهذه المبادرات. يتعلق الأمر بتحقيق رؤية وطنية شاملة في المجال، حيث تعد من الأولويات الرئيسية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.