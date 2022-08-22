العمل من المكاتب.. أزمة تختمر فِيْ أبل

بعد أن كان مسؤولون من شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “آبل” يستعدون لتحديد مواعيد نهائية للعودة إلَّى المكاتب، اضطروا لمواجهة احتجاجات الموظفِيْن.

قدم موظفو Apple التماسات للاحتجاج على سياسة الشركة التي تطلب من موظفِيْها التواجد فِيْ المكتب ثلاثة أيام على الأقل فِيْ الأسبوع، كَمْا فعلت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، على الرغم من أن الشركات الأخرى قد طبقت سياسات أكثر تساهلاً.

دعت مجموعة من موظفِيْ Apple تشبه “اتحاد التضامن” إلَّى معارضة سياسة الشركة التي تطالب الموظفِيْن بالعودة إلَّى المكاتب ثلاثة أيام فِيْ الأسبوع اعتبارًا من 5 سبتمبر، بحجة أنها غير حساسة لمخاوف الصحة والسلامة، وخطط رعاية الأسرة، و المعَنّْويات العامة. .

وشددت المجموعة على أن العودة القسرية للشركة إلَّى المكاتب، والتي أعلن عَنّْها الرئيس التنفِيْذي تيم كوك الأسبوع الماضي فِيْ مذكرة داخلية، تعد خروجًا عَنّْ سياسات العديد من شركات وادي السيليكون، بما فِيْ ذلك Airbnb و Twitter، التي ستسمح للموظفِيْن بالعمل عَنّْ بُعد بشكل دائم.

Meta، الشركة الأم لـ Facebook، هِيْ الشركة الأبرز دون الحاجة إلَّى حضور شخصي فِيْ هذه المرحلة، وتخطط للسماح لمعظم الموظفِيْن بالعمل عَنّْ بُعد على المدى الطويل.

تتبع أمازون ومايكروسوفت وألفابت، الشركة الأم لجوجل، سياسات مماثلة لشركة أبل، والتي تطلبت من الموظفِيْن العودة إلَّى المكاتب من يومين إلَّى ثلاثة أيام فِيْ الأسبوع فِيْ وقت سابق من هذا العام.

Tesla هِيْ واحدة من الشركات القليلة التي تتطلب عملاً شخصيًا بدوام كامل، وقد حذر الرئيس التنفِيْذي Elon Musk فِيْ مذكرة لشهر يونيو للموظفِيْن من أن العمال يجب أن يكونوا فِيْ مكاتب Tesla 40 ساعة فِيْ الأسبوع أو أكثر أو يواجهُون تسريحًا للعمال.

ويعتقد 3٪ من المليارديرات البالغ عددهم 65 شخصًا فِيْ استطلاع أجرته مجلة Forbes فِيْ يونيو أن العمل سيكون بعيدًا فِيْ الغالب من الآن فصاعدًا.

قال أكثر من النصف (52٪) إنهم يعتقدون أن النماذج الهجينة ستكون الأكثر شيوعًا، بينما اعتقد 45٪ أن العمل المكتبي سيكون السياسة الأكثر شيوعًا.

تسبب جائحة COVID-19 فِيْ إغلاق المكاتب وتبني معظم شركات التكنولوجيا الكبرى العمل عَنّْ بعد.

كشفت Apple عَنّْ طلبها بالعودة إلَّى المكاتب العام الماضي، على الرغم من تأجيل الإرجاع عدة مرات بسبب Covid-19.