وفاة نائب قائد محور أبين العميد مهدي منصر، أعلنت وسائل الإعلام في مساء يوم الأربعاء عن وفاة وفاة نائب قائد محور أبين العميد مهدي منصر وفي أحدى مشافي العاصمة، مما تفاعل الكثير مع هذا الخبر المؤلم والمحزن جدا، كما وتم تقديم التعازي والمواساة لأهل الفقيد، والجدير بالذكر بأن العميد مهدي منصر أحدة أبرز الضباط التي يشهد له الناس بالتواضع والإخلاص، كما وكثرت التساؤلات لتعرف على سبب وفاة العميد مهدي منصر.

من هو مهدي منصر ويكيبيديا

يعد مهدي منصر من أبرز الشخصيات المعروفة والمشهورة في اليمن، كما وعمل في العديد من المناصب الكبيرة في اليمن ومن أبرزها نائب قائد محور أبين العميد، حيث حقق خلال فترة منصبه العديد من الإنجازات الكبيرة، كما ويشهد له الكثير بالتواضع ، واخلاصة العالي والرفيع، حيث لمع اسم مهدي منصر منصات التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن وفاة مهدي منصر.

وفاة مهدي منصر نائب قائد محور

فجع الشعب اليميني صباح يوم الخميس خبر وفاة مهدي منصر نائب قائد محور بعد حياة طويلة بالعطاء والتواضع، ويعد خبر وفاته خبر صادم وصاعق أثر على الكثير من الناس، وبهذا المصاب الجلل تم تقديم التعازي والمواساة لأهل الفقيد شقيقه الكاتب والناشط أبوبكر منصر الكازمي، وقيادة المحور.

سبب وفاة نائب قائد محور أبين العميد مهدي منصر

أعلنت وزارة الصحة اليمنية في العاصمة عن وفاة قائد محور أبين العميد مهدي منصر مساء يوم الأربعاء، بعد حياة حافلة بالإنجازات الكبيرة والعطاء، ويعود سبب وفاة مهدي منصر الى مرض عضال ألم به الفترة الأخيرة مما أدى الى تدهور حالته الصحة وتم نقله الى المشفى لتلقي العلاج، وبعد ساعات تم نعيه عبر منصات التواصل الإجتماعي.

أعلنت الحكومة اليمينة عن وفاة قائد محور أبين العميد مهدي منصر بعد مرض طويل من مرض العضال، حيث تدهورت حالته الصحية تم نقله الى مشافي العاصمة، وبعد ساعات تم الإعلان عن وفاته رحمه الله.