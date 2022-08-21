العميري يشيد بتصرف إدارة الأهلي فِيْ إنهاء أزمة تمرد “غريب”

أشاد الوسيط الإعلامي محمد الأميري بقرار مجلس إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي بيع اللاعب عبد الرحمن غريب لنادي الناس خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

أكَمْل النجم عبد الرحمن غريب، 25 عاما، انتقاله من الأهلي إلَّى النصر، اليوم السبت، بعقد طويل يمتد لـ 4 سنوات، حتى صيف 2026.

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وكتب العامري عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “لا يمكن لأي إدارة إجبار لاعب على الاستمرار مع الفريق طالما أنه لا يرغب”.

وأضاف “إدارة الأهلي تصرفت بحكَمْة وكسبت أموالا وقيمة للنادي وتركت اللاعب يرحل”.

النجم الدولي الشاب هُو أحد أبناء كاستيلو دي كوباس، الذين تخرجوا فِيْ مختلف الفئات العمرية، قبل أن يتم ترقيتهم إلَّى أول فريق كرة قدم، فِيْ عام 2022، حيث سجل 17 هدفًا وقدم 14 تمريرة أخرى، خلال 117 مباراة. .

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