العناصر الاساسية للشعر القوي

للحصول على شعر قوي، عليك اتباع نظام غذائي متكامل وغني. نعرض لكم في هذا القسم أهم العناصر الغذائية التي تساعد في الحصول على شعر قوي.

الحديد

يعتبر الحديد من العناصر المهمة لصحة الجسم ولحمايته من مشكلة فقر الدم أو الأنيميا التي تعرض الجسم للإرهاق والإرهاق نتيجة مجهود بسيط.عنصر الحديد العضوي عن طريق تناول اللحوم الحمراء بشكل خاص و الخضار الورقية المختلفة مثل السبانخ.

الزنك

الزنك هو أحد المعادن العضوية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته ومحاربة المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها. من الفوائد الجمالية للزنك أنه يساعد على تقوية وتغذية الشعر. يتوفر الزنك في البيض والمكسرات بأنواعها المختلفة والعدس.

بروتين

يعتبر البروتين من أهم مكونات الشعر، حيث أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين يساعد في تحقيق شعر قوي دون مشاكل جمالية قد يتعرض لها، ويتوفر البروتين في البيض واللحوم بأنواعها والبقوليات.

فيتامين أ

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ يساعد في الحماية من مشكلة جفاف الشعر، لأن فيتامين أ يساعد على ترطيب الشعر وتغذيته، ويمكنك الحصول على هذا الفيتامين الرائع عن طريق تناول جنين القمح.

البيوتين

يعتبر البيوتين من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الشعر، وهو أحد فيتامينات ب الأساسية لنمو الشعر وزيادة سماكته.

حمض الفوليك

يعتبر حمض الفوليك من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم بشكل عام وللعناية بجمال وصحة الشعر بشكل خاص، حيث يساعد حمض الفوليك في زيادة لمعان وترطيب الشعر، ويمكن أن يكون حمض الفوليك كذلك تم الحصول عليها من حبوب القمح. والنشويات مثل الأرز والمعكرونة.