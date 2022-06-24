العناية بالشعر بعد الكيراتين البرازيلي – بمجرد الانتهاء من علاج الكيراتين البرازيلي، ستحتاج إلى عناية خاصة بشعرك لضمان استمرار العلاج لأطول فترة ممكنة. تتلاشى علاجات الكيراتين تدريجيًا بمرور الوقت، ولكن مع الرعاية المناسبة، ستستمر نتائج علاج الكيراتين حتى 12 أسبوعًا.

علاج الكيراتين البرازيلي وتلوين الشعر

إذا قمت بتلوين شعرك، يمكنك القيام بذلك على الفور قبل علاج الكيراتين البرازيلي دون الإضرار بشعرك أو التقليل من فعالية اللون أو علاج الشعر. ومع ذلك، يجب الانتظار ثلاثة أسابيع على الأقل بعد العلاج قبل صبغ الشعر مرة أخرى.

فترة ما بعد علاج الكيراتين

تجنبي ترطيب شعرك لمدة ثلاثة أيام بعد تطبيق العلاج. هذا يعني عدم الاغتسال أو السباحة أو التعرق والابتعاد عن المطر. تأكدي من إعطاء شعرك وقتًا ليندمج مع الكيراتين.

اتركي شعرك سائبًا وغير مصفف في الأيام القليلة الأولى بعد علاج الكيراتين البرازيلي. يتميز الكيراتين بالمرونة دائمًا، لذلك إذا وضعت شعرك على شكل ذيل حصان أو استخدمت مشبك شعر، يمكن أن يترك نتوءات في شعرك. إذا كنت ترغب في ربط شعرك للخلف، انتظر حتى يظل الكيراتين في الشعر لمدة ثلاثة أيام على الأقل، ثم استخدم رباطًا مطاطيًا ناعمًا لفترات قصيرة.

ليس من المفترض أن تستخدمي أي من منتجات الشعر خلال فترة الانتظار التي تبلغ 3 أيام، وإذا أصبح شعرك ملتويًا، فعليك استخدام مكواة فرد الشعر لفرده.

علاج ما بعد الكيراتين

جففي شعرك بعد غسله، لكن تجنبي استخدام منتجات الشعر بعد الشامبو الأول. لا تحتاجين إلى بخاخات أو موس أو مثبتات شعر أو جل لتصفيف شعرك بعد علاج الكيراتين البرازيلي. سيحافظ الكيراتين على شعرك بالطريقة الصحيحة دون الحاجة إلى منتجات تصفيف الشعر. يمكن استخدام المنتجات الخالية من المواد الكيميائية، لكن الاستخدام المفرط لمنتجات التصفيف يمكن أن يترك شعرك يبدو باهتًا وغير مهذب. بدلاً من ذلك، جففي الشعر بالمجفف وضعي مكواة مسطحة على الشعر لإدارة خيوطه بالطريقة المناسبة لإطالة عمر علاج الكيراتين البرازيلي.

الاحتياطات بعد علاج الكيراتين

من الجيد أيضًا أن تقلل من غسل شعرك للحفاظ على المظهر لفترة أطول حيث تتلاشى النتائج تدريجيًا. احرصي على عدم تعريض شعرك لمستويات عالية من الكلور أو الماء المالح، ودائماً قومي بتغطية شعرك في أوقات ارتفاع مستويات الأشعة فوق البنفسجية، لأن هذه العوامل ستقصر من عمر العلاج.

ارتدِ قبعة عند السباحة. يمكن لملح المحيط والكلور من حمامات السباحة أن يزيل علاج الكيراتين البرازيلي. إذا كنت لا ترتدي قبعة، فاستحم قبل الاستحمام وقم بمص شعرك ومشطه. سيساعد الماء في ملء الأقفال المسامية لمنع امتصاص المواد الكيميائية، بينما يضيف المكيف مستوى من الحماية.

شامبو كيراتين بوست تريتمنت

في الأشهر التالية للعلاج، اختاري مجموعة شامبو وبلسم خالية من الصوديوم والكبريتات. لأطول فترة، قم بشراء شامبو مُصمم خصيصًا للعناية بعد الكيراتين. سوف يكمل الشامبو علاج استقامة الكيراتين وستستمر النتائج لفترة أطول.

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تكييف عميق

استخدمي قناع الترطيب العميق الخالي من الكبريتات مرة واحدة في الشهر على الأقل. يعتني الترطيب العميق بالشعر ويساعد على إطالة مدة علاجات الكيراتين. بمجرد أن يبدأ العلاج في التلاشي، يساعد ماسك الترطيب العميق في الحفاظ على تأثيرات الرطوبة، مما يجعل الشعر أقل تجعدًا وأكثر نعومة ويمكن التحكم فيه بشكل أكبر.

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رعاية ليلية

النوم على وسادة من الحرير في الليل. يمكن أن تسبب الضمادات القطنية التقليدية الاحتكاك وتعطل بصيلات الشعر عندما تتحرك، مما يجعل شعرك مجعدًا وعلاجًا قصير الأمد. من خلال النوم على وسادة من الحرير، سوف تمنعين قص خصلات الشعر عند قلبها ليلاً. يسبب الحرير القليل من التهيج، مما يعني أن علاج استقامة الكيراتين يدوم لفترة أطول.

إعادة تطبيق علاج الكيراتين البرازيلي

في المتوسط ​​، يجب أن يستمر علاج الكيراتين البرازيلي حوالي ثلاثة أشهر. بعد ذلك، سيعود شعرك إلى حالته الطبيعية، لكن يجب أن يكون أكثر صحة ونعومة بسبب تأثير التكييف على الكيراتين. بمجرد زوال تأثير علاج الكيراتين البرازيلي، يمكنك تطبيق العلاج مرة أخرى. يؤدي تكرار العملية على شعرك إلى تحسين الجودة في كل مرة تحصل عليه. سيستمر الإجراء بنفس الطريقة كما كان من قبل.

العناية بالشعر بعد الكيراتين البرازيلي