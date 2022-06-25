العناية بالشعر بعد الكيراتين – بعد أن حصلت على نصيبي العادل من كوارث ما بعد الكيراتين، قررت إعداد قائمة بما لا يجب فعله بعد علاج الكيراتين.

واليوم، سأشارك هذه القائمة معك لمساعدتك على تجنب كوارث ما بعد الكيراتين وجني جميع فوائد علاج البوتوكس أو الكيراتين الجديد.

ما لا يجب فعله بعد علاج الكيراتين

في حين أن المصمم الخاص بك يمكن أن يقدم لك الكثير من النصائح حول كيفية العناية بالشعر المعالج بالكيراتين، سأشير إلى بعض الأشياء التي ربما لا يعرفها معظمكم ويسهل أخذها كأمر مسلم به. إذن ها هم

1. لا تشتري الشامبو الرخيص

هذا هو أهم شيء على الإطلاق. اختر الشامبو والبلسم بحكمة. ضع شامبو الصيدلية لمدة 3 أشهر.

يحتاج شعرك المتقرن إلى شامبو الكيراتين الصغير اللطيف الذي سيحسن العلاج تدريجيًا للحصول على مظهر أكثر انتعاشًا وثباتًا أطول.

المكونات سيئة السمعة التي يجب تجنبها في الشامبو هي

كبريتات

كلوريد الصوديوم (ملح)

لماذا ا

لأن الكبريتات هي مواد خافضة للتوتر السطحي تستنفد الزيوت الطبيعية في شعرك وفروة رأسك. كما أنه يدمر الغلاف الحمضي الذي يحافظ على فروة رأسك صحية وخالية من العدوى البكتيرية.

الملح، من ناحية أخرى، شجاع وكاشط. يحتوي على الصوديوم الذي يعمل كعامل مكثف في الشامبو الخاص بك.

سيؤدي استخدام الشامبو الذي يحتوي على الملح إلى إذابة طبقة الكيراتين وإزالة العلاج المكلف قبل الأوان.

للحصول على نتائج دائمة، يجب أن يكون الشامبو بعد العلاج خاليًا من الكبريتات (عوامل التفتيح التي يمكن أن تجرد الشعر) أو الصوديوم (مثخن يذيب الكيراتين)

المنتجات الموصى بها

هذه هي المجموعة الأولى من الشامبو للشعر المعالج بالكيراتين بسبب مكوناته الخالية من الكبريتات والخالية من السموم.

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2. العناية بالشعر بعد الكيراتين لا تستخدمي شامبو التبييض

ممتاز في علاجات ما قبل الكيراتين لأنه يبرز الشعر عن طريق إزالة البقايا.

على الرغم من أنه يساعد شعرك على امتصاص الكيراتين بشكل أسرع، إلا أنه يجب عليك استخدامه فقط قبل العلاج وليس بعده.

لماذا ا

لأن الشامبو المنقي يعمل عند درجة حموضة عالية لفتح البشرة وتنظيفها بعمق.

عندما تفتحين بشرة شعرك، فإن الماء القلوي يذيب الكيراتين ويسمح له بالتسرب، وبالتالي يتلاشى علاج الكيراتين بسرعة.

استخدم شامبو خفيف مع مستويات منخفضة من الأس الهيدروجيني.

إنه ممتاز لإغلاق وشد بشرة الشعر بعد علاج الكيراتين واللون.

3. العناية بالشعر بعد الكيراتين لا تغسلي شعرك بشكل متكرر

علاجات الكيراتين شبه دائمة. اشطفيه بالتدريج

المفتاح لجعل علاج الكيراتين الخاص بك يدوم لفترة أطول هو غسل شعرك أقل.

أعلم أنه قد يبدو ضائعًا بعض الشيء، لكنني أستخدم الشامبو الجاف بسهولة

بصراحة، هذه أفضل طريقة للحفاظ على شعرك نظيفًا ومنتعشًا دون استخدام الماء.

رش الشامبو الجاف على جذور الشعر مرتين يوميًا في الأيام التي لا تغسل فيها. يوفر لك الوقت

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على الرغم من أنه يمكنك غسل شعرك بعد 3 أيام من علاج الكيراتين، إلا أن الكيراتين المطبق حديثًا مرن ولا يزال يحتاج إلى وقت لتثبيته بشكل صحيح في شعرك.

المنتجات الموصى بها

شامبو كيراتين جاف

الشامبو الجاف المفضل للاستخدام بعد علاج الكيراتين. يحتوي على مستخلصات فيتامين سي والكافيار. صفر كبريتات.

شامبو كلوران الجاف للشعر بالكيراتين

الحائز على جائزة أفضل شامبو جاف من مجلة Allure. هذا الشامبو هو مزيج فاخر نقي من النباتات بدون أي كبريتات.

4. لا تلمس شعرك كثيرا

تجنب لمس الشعر بعد علاج الكيراتين

لا تلمس شعرك كثيرًا بعد العلاج بالكيراتين

لمس شعرك بشكل متكرر يجعله دهنيًا. وعندما يكون شعرك دهنيًا، تميل إلى غسله كثيرًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإنك تخاطر بربط خيوطك إذا تعاملت معها كثيرًا.

لذا حافظي على شعرك مملسًا للخلف واتركيه

5. العناية بالشعر بعد الكيراتين لا تربط أو ترفعي شعرك لمدة أسبوعين

لا أوصي بتصفيف شعرك على شكل ذيل حصان أو أي شيء آخر

يمكن أن يؤدي وضع وصلات الشعر إلى ترك نتوءات وخطوط دقيقة

المفتاح لإطالة عمر علاج الكيراتين هو الحفاظ على شعرك ناعمًا ومستقيمًا قدر الإمكان.

6. لا ترتدي الحجاب لمدة أسبوعين.

سيعطي استخدام عصابات الرأس للحفاظ على شعرك هذا الأسلوب

هذا يجعلها غير مكتملة. مستقيم في بعض الأجزاء، مجعد في أجزاء أخرى

كما قلت، فإن الكيراتين يكون مرنًا في الأسبوع الأول ويحتاج إلى وقت للاندماج معًا. لذلك، خلال فترة التثبيت هذه، فإن أي شكل تعطيه لشعرك سيجعل شعرك يحافظ على هذا الشكل، وقد تجد صعوبة في التراجع عنه.

اتركي شعرك سائبًا بأفضل طريقة ممكنة خلال الأسبوعين الأولين.

7. لا تلبس شعرك مرة أخرى مع النظارات الشمسية

النظارات الشمسية ليست عصابات للرأس، لكن معظمنا يحب استخدامها على هذا النحو لتثبيت شعرنا.

بالتأكيد، يمكن أن يوفر لك زوج من النظارات الشمسية يومًا سيئًا للشعر، لكنها ليست ملحقًا مثاليًا للشعر عندما تحصل على جرعة من الكيراتين البرازيلي.

8. لا تستخدمي المشابك في شعرك

تمامًا مثل عصابات الرأس، تترك مشابك الشعر أو المشابك نتوءات وخطوطًا مرسومة في شعرك.

تجنبها حتى يبدأ العلاج الكامل.

خلاف ذلك، فإنك تخاطر بفقدان شعرك في بعض الأماكن بينما لا يزال شعرك ينمو.

9. لا تشد شعرك خلف أذنيك

يؤدي دس شعرك بشكل متكرر خلف أذنيك إلى تجعيد الشعر غير المرغوب فيه والذي يحتاج إلى التسخين.

لذلك لا تدعي شعرك ينفد في أي وقت خلال الأسبوعين الأولين.

10. لا تطرف

ستجبرك التدريبات الشديدة والتعرق المفرط على غسل شعرك في كل مرة تعود فيها إلى المنزل من صالة الألعاب الرياضية.

حتى لو حصلت على شامبو جاف، فإن العرق الموجود على فروة الرأس سيتداخل مع تحضير علاج الكيراتين.

لتجنب كل المتاعب، خطط لبدء روتينك الرياضي مرة أخرى بعد أسبوعين.

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11. لا تنم على وسائد قطنية

تجعل الضمادات القطنية شعرك مجعدًا.

كما أنه يمتص الرطوبة ليترك شعرك جافًا.

علاوة على ذلك، يسبب النسيج أيضًا احتكاكًا في شعرك، مما يؤدي إلى التشابك والعقد.

إذا كنت تريد شعرًا ناعمًا وخاليًا من التشابك عند الاستيقاظ، فاحصل على وسادة من الحرير أو الساتان بدلاً من ذلك.

يقلل الساتان والحرير من الاحتكاك بين شعرك مما يقلل التكسر ولا يمتص الرطوبة من شعرك أو بشرتك.

العناية بالشعر بعد الكيراتين