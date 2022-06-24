العنب، ثمرة مثالية لرعاية جمالك

العنب الفاكهة المثالية للعناية بجمالك، هل تحبين علاجات التجميل الطبيعية والأصلية عصير العنب وحمام الورد بورجوندي، تدليك العنب مارك في الألزاس، فرك بالبذور المهروسة في بوردو.

هل تريد ذلك لا تتردد، يمكن أن يكون للعنب العديد من الصفات الاستثنائية. لنجده.

عناية جيدة بجمال البشرة

قبل بضع سنوات، تمكن مدمنو التجميل من اختبار أنواع جديدة من العلاجات القائمة على العنب.

طريقة لإعادة اكتشاف مزايا الفاكهة المستخدمة بالفعل في بلاط لويس الرابع عشر تضع نبيذًا قديمًا على وجهك لإضفاء اللمعان عليه. وهي محقة في ذلك!

يقال أن العنب يعمل كمضاد للتجاعيد ومرطب ومنعم للبشرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استخدام بذوره المطحونة كمقشر … ثمرة مثالية لعلاج الوجه أو مقشر.

علاجات تجميل جيدة للجسم

يمكن أن يكون العنب درعًا ضد أمراض القلب والأوعية الدموية. غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض والعناصر النزرة ومضادات الأكسدة، فهو يحمي القلب.

يوصي بعض الأطباء أيضًا بشرب كوب أو اثنين من النبيذ يوميًا كإجراء احترازي. لكن هذا السؤال لا يزال محل نقاش.

على أي حال، تتم دراسة هذه الفاكهة أيضًا من قبل خبراء التغذية محتواها العالي من الألياف يسهل العبور المعوي والقضاء على النفايات، ويجعلها حليفًا أساسيًا لتنظيم النحافة.

العنب الفاكهة المثالية للعناية بجمالك من أين تحصلين على علاجات التجميل هذه

في جميع مناطق زراعة العنب في فرنسا، المنتجعات التي تمارس العلاج Venue® مفتوحة.

يتم استخدام النباط (عصير العنب الكثيف الذي يتم الحصول عليه عن طريق الضغط على عناقيد كاملة)، والمارك (المخلفات الصلبة التي يتم الحصول عليها بعد هذا الضغط)، والحبوب، والنقاط وحتى النبيذ بعناية فائقة.

نذهب إلى هناك للحصول على علاج مضاد للشيخوخة، للحصول على المظهر الذي نريده أو ببساطة للراحة. إذا كان يغريك

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