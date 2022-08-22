العنف الأسري يتفاعل مع معنفة النعيرية

وتفاعل مركز شكاوى العنف الأسري مع قضية النعيرية، وتفاصيل قصتها تنتشر عبر تويتر، والتي أكدت فيها تعرضها للعنف من قبل زوجها.

مينات النعيرية

قالت له المرأة في تغريدة عبر تويتر “كنت عنيفة وضربت ليوم كامل، الجاني أصيب في رأسه وطعن وكدمات، وكدمات جسدي كله، لماذا أعيش في خوف وأنا أسير يهددني .. ذهبنا إلى مكتب النائب العام في النعيرية وطعنوا بشرفي أمامهم .. تشهير بالشرف وضرب .. ولدي تقارير.

ورد المركز على التغريدة بطلب مزيد من المعلومات عبر التواصل الخاص مع المرأة التي تعرضت للإيذاء والتي نشرت أكثر من صورة تظهر تعرضها للعنف.

تفاعل العديد من المواطنين مع قضية معنفة النعيرية وطالبوا بفحص قضيتها ودعمها على وجه السرعة في حال ثبوت اتهامها بالتعرض للعنف.