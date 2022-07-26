العوامل المؤثرة في توزيع السكان في العالم ،ترتفع نسبة زيادة السكان في جميع مناطق العالم بصورة كبيرة وهذا ما يسمى بالنمو السكاني ويتّجه الناس للسكن في مناطق مختلفة ومتنوعة وتكون متناسبة مع مجموعة من ظروف واعتبارات يضعونها لتُلائم احتياجاتهم، وهذا ما يُعرف بالتوزيع السكاني والذي يعرف بمصطلح يُعرف بالكثافة السكانية ويدل على تجمع السكان في مكان ما وعدد السكان في هذا المكان بالنسبة مع مساحة الأرض.

العوامل المؤثرة في توزيع السكان في العالم

هناك عوامل كثيرة ومختلفة قد تؤدي إلى توزيع السكان في العالم من مكان إلى آخر، ويرجع هذا الاختلاف إلى ما يلي

توزيع السكان في العالم يعتبر غير جيد وغير عادل لأنه يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والطبيعية والاجتماعية والسياسية.

أثرت الزيادة السريعة والكبيرة في معدلات النمو السكاني على توزيع السكان من أجل الاهتمام بمجال الرعاية الطبية والصحية.

كان لارتفاع معدلات المواليد كل عام وانخفاض معدل الوفيات تأثير كبير على توزيع سكان العالم.

زيادة معدلات الهجرة إلى الأماكن التي توجد بها فرص عمل وتحتاج إلى عمل.

يتركز السكان في بيئات تتوافر فيها ضرورات المعيشة والحياة، حيث يجد الإنسان بطبيعته أنه يبحث باستمرار عن أماكن توفر له حياة كريمة ومصدر دخل وفير.

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العوامل البشرية التي تؤثر على توزيع السكان

تعتبر العوامل البشرية من أكثر العوامل المؤثرة في توزيع السكان في العالم، حيث ترتبط بحالة التقلب والتغير التي تصاحب الإنسان، وتشمل هذه العوامل ما يلي

اتجاهات النمو السكاني الزيادة الطبيعية المتمثلة في زيادة عدد المواليد وانخفاض كبير في عدد الوفيات، بالإضافة إلى الزيادة غير الطبيعية التي يقصد بها الهجرة سواء داخلية أو خارجية.

توافر الخدمات العامة يتجمع السكان في مناطق تتوفر فيها جميع الخدمات العامة، كالتعليم والصحة وغيرها.

العادات والتقاليد تعتبر من أهم الأسباب التي تؤثر على توزيع السكان، فكل مجتمع له عادات وتقاليد مرتبطة به. يتجمع الناس في أماكن يتم فيها تطبيق عاداتهم وتقاليدهم.

النقل يلعب النقل دورًا رئيسيًا في عملية توزيع السكان، حيث تزداد الكثافة السكانية في مناطق توفر وسائل النقل بأنواعها المختلفة، وهذه المناطق جذابة للسكان.

الحرف السائدة توزيع السكان في العالم والحرف المهيمنة هما عاملان مرتبطان ارتباطا وثيقا، حيث يتكدس السكان في المناطق التي تتوافر فيها الحرف مثل الزراعة والصناعة والتجارة والرعي وغيرها.

العامل السياسي لا يمكن لأحد أن يتجاهل هذا العامل، حتى لو كان يؤثر على توزيع السكان بشكل غير مباشر، كالهجرة وغيرها.

العوامل الطبيعية التي تؤثر على توزيع السكان

هناك العديد من العوامل الطبيعية التي قد تؤثر بشكل كبير على توزيع السكان في العالم، منها

التضاريس

يتركز السكان في المناطق التي تكون فيها التربة خصبة وكذلك المناطق التي توجد بها أنهار، على عكس المناطق الصحراوية والجبلية حيث الكثافة السكانية أقل.

العوامل المتعلقة بكل من خطوط الطول والعرض، والتي تعد من أكثر العوامل تأثيرًا على توزيع السكان في أي مكان في العالم.

الطقس والمناخ

يتواجد السكان بكثرة في المناطق ذات المناخ المعتدل، والتي تتوفر فيها ضرورات المعيشة والزراعة.

تعتبر درجة الحرارة أحد عوامل التأثير حيث يمتنع الأفراد عن العيش في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة.

نوعية التربة وكميتها

يزداد عدد السكان في المناطق ذات التربة الخصبة الصالحة لزراعة المحاصيل بأنواعها المختلفة سواء كانت شتوية أو صيفية، وتنخفض في مناطق التربة ذات النوعية الرديئة.

توجد العديد من الأماكن ذات التربة الجيدة الصالحة للزراعة مثل الوديان والسهول المنخفضة والأنهار الفيضية.

الأماكن غير الصالحة للزراعة، وحيث تكون التربة رديئة وليست جيدة، ونسبة الطمي غير مشجعة للزراعة، مثل المناطق شديدة الانحدار حيث تكون كميات الأمطار غزيرة بشكل غير معقول.

وفرة الماء

الماء عنصر أساسي للبقاء ويتركز السكان حول المناطق التي تكون فيها المياه وفيرة وكافية للبقاء على قيد الحياة وكافية للاحتياجات اليومية.

تنخفض الكثافة السكانية في أماكن ندرة المياه، وكذلك أماكن الجفاف التي تعيق سير الحياة وتحول دون إقامة أي مشاريع تنموية.

الغطاء النباتي

قد يؤثر الغطاء النباتي في بعض البلدان على عوامل توزيع السكان في العالم حيث تنخفض معدلات السكان في المناطق ذات الغابات الكثيفة والضخمة وكذلك أماكن الغابات الصنوبرية حيث يوجد عدد أقل من النباتات.

الموارد الطبيعية

من المعروف في أي مكان في العالم أن الإنسان يحب ويرغب في العيش في مناطق تتوفر فيها جميع الموارد الطبيعية.

الموارد الطبيعية التي تعمل على جذب السكان للإقامة في مواقعهم هي النفط بجميع أنواعه والمعادن الموجودة فوق وتحت سطح الأرض.

أدى وجود البيئات الساحلية على اختلاف أنواعها إلى جذب الأفراد إليها وتكديسهم فيها، على عكس المناطق ذات الظهور الصحراوية حيث تناقص عدد السكان.

الخلاصة الاكتظاظ السكاني في الأماكن التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية، وتنخفض نسبة السكان في المناطق الخالية من هذه الموارد.

التهديدات الطبيعية

تعد التهديدات الطبيعية من أكثر العوامل المؤثرة في توزيع السكان في العالم، حيث تنخفض معدلات السكان في مناطق الطبيعة الحيوانية البرية، وكذلك مناطق انتشار الأمراض والأوبئة والآفات بمختلف أنواعها.

تزداد الكثافة السكانية في الأماكن التي لا توجد فيها تهديدات حيوانية للإنسان وأيضًا حيث تتوفر خدمات الرعاية الطبية لعلاج الأمراض التي قد تنتشر لأي سبب من الأسباب.

إن انتشار الكوارث الطبيعية يهدد ويقلل من تركز السكان في هذه المناطق مثل الزلازل والحمم البركانية والفيضانات.

العوامل الاقتصادية المؤثرة على توزيع السكان

الأنشطة الاقتصادية المختلفة لها تأثير كبير وواضح على عملية توزيع السكان على المستوى العالمي، ويتضح أثرها في الآتي

نجد أن الأماكن التي تتوفر فيها العديد من الأنشطة الاقتصادية تمتلئ وتزدحم بالناس، حيث تتوافر فرص العمل وتزداد معدلات الدخل.

أثرت العولمة والتطورات التكنولوجية الحديثة على مستويات التوزيع السكاني، بسبب وجود جميع الصناعات والحرف المختلفة، والتي ساعدت الأجهزة الحديثة على تطويرها أكثر فأكثر، لذلك أصبحت هذه الأماكن أكثر وأكثر كثافة من المناطق الأخرى.

ساهمت التنمية الاقتصادية في اكتشاف مواقع التعدين وكذلك استخراج مصادر الطاقة المختلفة من باطن الأرض، مما أدى إلى زيادة التراكم السكاني في هذه المناطق.

أحدثت الثورة الصناعية تقلبات كبيرة في عملية توزيع السكان في العالم، حيث أصبحت موارد التعدين ومصادر الطاقة بمختلف أنواعها مصدر أي تقدم صناعي ونمو، وهذا بدوره عمل على تركيز السكان في هذه الأماكن.

أدى انتشار الصناعات التحويلية في العديد من الأماكن إلى تجمع السكان في مناطق هذه الصناعات حيث توجد فرص عمل والحاجة إلى الأيدي العاملة.

أنماط توزيع السكان في العالم

توزيع السكان في العالم ليس متساويا ولكنه مختلف بسبب العوامل التي تؤثر على توزيع السكان في العالم. هنا التوزيع على النحو التالي

أظهرت الدراسات أن 3/4 سكان العالم يتركزون في قارات آسيا وأوروبا.

جدير بالذكر أن حوالي نصف سكان العالم يعيشون في 5 دول، يعيش 3/4 منهم في 20 دولة، ويعيش ربع الباقين في 180 دولة.

يعيش 35.5٪ من السكان في البلدان المتقدمة بينما يعيش 65.5٪ الباقيون في البلدان النامية.

يسكن العالم الجديد حوالي 14٪ من إجمالي سكان العالم، بينما يعيش حوالي 10٪ من السكان في نصف الكرة الجنوبي.

يعيش ما يقرب من 4/5 من سكان العالم عند خط عرض 20 درجة شمالًا.

يرحل الناس بصورة ظاهرة وبشكل طبيعي للعيش في الاماكن التي تقدم لهم احسن الفرص الاقتصادية ليستطيعوا من تأمين دخل منتظم يكفيهم للعيش، فتقدم الوظائف بجانب البنية التحتية القوية يجعل هذه الاماكن مأهولة بالسكان بل تكون مزدحمة، مما يؤدي لتطور هذه المناطق من ناحية الصناعة.