فِيْ مفاجأة من العيار الثقيل، اقترب النجم المغربي الكبير نور الدين أمرَابِطْ، جناح الفريق الأول لنادي إيك أثينا اليوناني، من عودته إلَّى دوري المحترفِيْن السعودي.

أمرَابِطْ، 35 عامًا، لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم من 2022 إلَّى 2022 قبل أن ينتقل إلَّى إيك أثينا.

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وخلال الفترة التي قضاها فِيْ النصر، سجل النجم المغربي الكبير 17 هدفا وصنع 25 أخرى، فِيْ 100 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.

عرض سعودي لنور الدين امرَابِطْ.

وكشفت صحيفة “الجازيتا” اليونانية، أن أمرَابِطْ تلقى عرضًا مغريًا من نادي أبها. للانضمام إلَّى فريق كرة القدم الأول، هذا الصيف.

النادي اليوناني لا يمانع “بيع” نور الدين امرَابِطْ هذا الصيف. خاصة عَنّْدما يتبقى عام واحد فقط على عقده مع فريق كرة القدم الأول.

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لعب نجم النصر السابق 32 مباراة رسمية مع أيك أثينا فِيْ موسم 2022-2022 سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

جدير بالذكر أن قسمًا كبيرًا من جماهِيْر الناصريين طالبوا، فِيْ الفترة الماضية، بـ “عودة” نور الدين أمرَابِطْ إلَّى فريق كرة القدم الأول ؛ خاصة مع الحاجة إلَّى حق “كلاسيكي”.