العودة للدراسة .. اصنع مستقبلك وحقق طموحك

تستعد إدارات التعليم في جميع أنحاء المملكة منذ وقت مبكر، استعدادًا للعودة إلى المدرسة الأحد المقبل.

تبدأ السنة الدراسية الجديدة الأحد المقبل بعد انتهاء إجازة العام الدراسي، في بداية أمل بمستقبل مشرق لطلبة أبناء المملكة، لبناء مستقبل هذا البلد الحبيب.

توزيع الكتب المدرسية.

وفي هذا السياق أوضحت إدارة التربية والتعليم بالرياض أن توزيع الكتب على الطلاب قد بدأ.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” “بداية جادة للعام الدراسي 1444 هـ .. ومع أول يوم عودة الهيئة الإدارية للمدارس .. تعليم الرياض يبدأ بتوزيع الكتب على رجال ونساء”. طلاب في خضم التفاؤل لعام دراسي مليء بالنجاح والتميز.

اصنع مستقبلك وحقق طموحك

تفاعلت إدارة التعليم بمكة المكرمة مع هاشتاغ “ارجع إلى الدراسة” بتغريدة تقول “حقق طموحاتك … واصنع مستقبلك …”.

كما استعدت إدارة تعليم القصيم للعام الدراسي الجديد، حيث قامت بتجهيز المدارس والبيئة التعليمية لاستقبال الطلاب.

جاهز |

الاستعدادات المبكرة للطلاب والطالبات في # تعليم_قصيم أهلاً بكم في العام الدراسي 1444#العالم هو في انتظاركم#وزارة التعليم pic.twitter.com/V0xqs6LnFn

– إدارة تعليم القصيم (moe_qsm) 22 أغسطس 2022